Service & Volley: Choix de DraftKings Tennis DFS pour Charleston, Bogota

Le tournoi a commencé comme prévu avec des tonnes de bouleversements ainsi que plusieurs joueurs mal évalués tels que Marie Bouzkova. Plusieurs joueurs n’ont pas encore disputé de match sur terre battue, il peut donc y avoir un peu de rouille à surmonter qui pourrait pousser certains matchs à 3 sets. Nous nous attendons à plus de bouleversements aujourd’hui et à d’excellents scores de tennis dfs alors plongeons-nous directement dans les choix de tennis DFS DraftKings pour cette ardoise le mardi 6 avril.

DraftKings Tennis DFS Picks | 6 avril

Choix du DFS de tennis: Danka Kovinic (8800 $)

Adversaire: Gabriela Talaba

Ouvert à -196

Danka Kovinic n’a pas connu le meilleur début de sa saison 2021 avec un record de 2-5 jusqu’à présent, mais elle a toujours été en dessous de la moyenne sur les surfaces dures. Kovinic a de la chance cette fois-ci avec le changement de surface en terre battue sur laquelle elle excelle. Gabriel Talaba et Kovinic se sont affrontés en 2019 avec Kovinic gagnant en 3 sets. Je m’attends à ce que Kovinic remette 2021 sur les rails avec une victoire dominante sur Talaba en deux sets.

Choix du DFS de tennis: Anastasija Sevastova (8000 $)

Adversaire: Anastasia Potapova

Chances de gagner: -142

Anastasia Potapova vient de remporter deux défaites dévastatrices dans des tournois consécutifs dans lesquels les deux matchs ont eu au moins un set propre. Bien que le face à face soit 1-1 Anastasija Sevastova semble être le joueur en meilleure forme ainsi que le meilleur joueur d’argile dans l’ensemble. Potapova n’a pas disputé de match sur terre battue depuis 2019, il peut donc y avoir un peu de rouille à surmonter, ce qui peut potentiellement conduire à un score énorme pour Sevastova si elle parvient à limiter les doubles fautes. Je m’attends à ce que Sevastova le fasse en deux sets.

Autres pièces de théâtre: Lara Arruabarrena (11400 $) (90+ points à la hausse)

