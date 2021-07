Service & Volley: DraftKings Tennis DFS Picks pour Hall of Fame Open

Super d’avoir une ardoise commençant et finissant le même jour, espérons qu’il en sera de même samedi. Nous sommes maintenant réduits à 2 000 $ pour la première liste de 9 matchs sur Draftkings. Plongeons-nous directement dans les choix DFS de tennis DraftKings d’aujourd’hui pour l’ardoise de samedi.

Choix de DraftKings Tennis DFS | 17 juillet

Choix de tennis DFS : Kevin Anderson (7 400 $)

Adversaire : Alexandre Bublik

Ouvert au : +124

Cela devrait s’avérer être un grand affrontement entre deux joueurs en grande forme. Les deux joueurs ont tiré des as à un rythme élevé avec Kevin Anderson ayant une légère avance dans le taux d’as. Anderson entre dans ce match en tant que joueur sur gazon le plus accompli en termes de carrière par rapport à Alexandre Bublik. Jusqu’à présent, Anderson a une moyenne de 10 points de pourcentage d’avance sur le pourcentage de premier service gagné (93,5 à 84) et le taux de double faute le plus bas. Je m’attends à ce que ce soit un match serré, mais l’avantage d’Anderson est trop difficile à ignorer. Je m’attends à ce qu’Anderson gagne en 3 sets.

Choix de tennis DFS: Jenson Brooksby (5 700 $)

Adversaire : Jordan Thompson

Chances de gagner : -102

Draftkings n’a pas fait un bon travail pour fixer le prix de cette liste, surtout lorsqu’un joueur de -102 a un prix inférieur à celui d’un joueur (M. Zanevska) qui est +225. Jenson Brooksby a été sur une course impressionnante récemment sur toutes les surfaces, détenant un record global de 31-6 cette année. Malgré le manque d’expérience sur l’herbe 9 (3 matchs en carrière), il a obtenu de bons chiffres, notamment le pourcentage de deuxièmes services gagnés et de retours plus élevé que les plus expérimentés. Jordan Thompson. Ce sera le test le plus difficile de Brooksby sur gazon, mais je m’attends à ce qu’il remporte ce match en 3 sets.

