Service & Volley: DraftKings Tennis DFS Picks pour Roland-Garros

Déroulement intéressant des événements de tennis cette semaine, mais des tonnes d’action vous attendent encore. Draftkings a continué à être bon avec nous en nous bénissant avec un joli 17 matchs de 15 000 $ jusqu’au premier match. Beaucoup de matchs ATP et WTA, y compris un bon groupe de chiens parmi lesquels choisir. Plongeons-nous directement dans les choix DFS de tennis de DraftKings pour l’ardoise de mercredi.

Projections de tennis expertes gratuites

Avec l’un des événements du grand chelem de tennis en cours, nous avons fait de l’expert d’Awesemo Projections DFS tennis GRATUIT pendant toute la durée de Roland-Garros. Ces projections Tennis DFS sont générées à partir de 1 000 simulations et points de données, en utilisant des statistiques basées sur la surface pour chaque joueur. Nos projections ne vous donneront pas seulement les points attendus pour DraftKings, mais une ventilation statistique des projections qui comprend les sets gagnés, les matchs gagnés, les as et les sets propres.

Choix de DraftKings Tennis DFS | 2 juin

Choix de tennis DFS : John Isner (7 400 $)

Adversaire : Filip Krajinovic

Ouvert au : +104

Nous avons la chance d’avoir John Isner, l’as leader de l’ATP sur terre battue dans l’ardoise d’aujourd’hui. Isner a été incroyable sur terre battue cette année en remportant 80% des matchs joués sur cette surface alors que son adversaire Filip Krajinovic vient de casser un dérapage perdant de 3 matchs avec sa victoire sur Maximilien Marterer. Jusqu’à présent, Isner à Paris affiche en moyenne le pourcentage le plus élevé de premier service et de deuxième service gagné avec plus de 20 as par match. Cela devrait être un bon jeu de soulagement des salaires avec un gros potentiel de score. Je m’attends à ce qu’Isner le fasse en 4 sets et affiche un bon score de tennis dfs.

Choix de tennis DFS: Paula Badosa Gibert (9 500 $)

Adversaire : Danka Kovinic

Chances de gagner : -710

Paula Badosa Gibert a atteint de nouveaux niveaux sur terre battue, avec une fiche de 20-2 sur terre battue depuis 2020, il est clair qu’elle a considérablement intensifié son jeu. Danka Kovinic a récemment brisé un dérapage perdant de 3 matchs qui comprenait deux défaites en deux sets et une moyenne de 6 doubles fautes par match. La récente performance de Kovinics remet en question sa forme actuelle qui est assez différente de sa forme de début avril. Badosa affiche en moyenne un pourcentage plus élevé de premier et deuxième services remportés malgré son début difficile au tournoi de Paris. Je m’attends à ce que Badosa n’ait aucun problème à gagner ce match en deux sets.

Autres pièces : Pablo Carreno-Busta, Anhelina Kalinina, Elena Rybakina, Stefanos Tsitsipas

