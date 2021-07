Service & Volley: DraftKings Tennis DFS Picks pour Umag Palermo Open

Cela devrait s’avérer être une excellente ardoise avec beaucoup de potentiel pour des scores de monstres. Draftkings nous offre une belle somme de 10 000 $ en 12 matchs pour le premier concours. Plongeons-nous directement dans les choix DFS de tennis DraftKings d’aujourd’hui pour l’ardoise de mercredi.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Découvrez nos projections gratuites ici

Choix de DraftKings Tennis DFS | 21 juillet

Choix de tennis DFS: Carlos Taberner (8 200 $)

Adversaire : Stefano Travaglia

Ouvert à : -134

Stefano Travaglia a réussi à briser une séquence de 4 défaites consécutives sur terre battue contre Jaume Antoni Munar Clar qui était sur une séquence de 2 défaites consécutives sur terre battue avant le match. Travaglia est connu pour être bon sur terre battue, mais ces dernières années, il n’a pas joué aussi fort sur cette surface que Carlos Taberner. Ces deux-là ont joué le plus récemment l’année dernière dans un match que Taberner a remporté en deux sets. Jusqu’à présent, dans ce tournoi, Taberner a de légers avantages dans les pourcentages de premier service gagné et de deuxième service gagné. Je m’attends à ce que ce soit un match difficile, mais Taberner devrait quitter le terrain avec la victoire.

Autres choix : Marco Cecchinato, Qinwen Zheng, Elena Gabriela Ruse, Océane Dodin

Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux ! Consultez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous recherchez plus de contenu sur les choix de Tennis DFS ? Nous avons beaucoup d’articles, de données et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo Tennis DFS.