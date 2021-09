Services d’abonnement – ​​une mine d’or ou un problème récurrent ?

Depuis la nuit des temps, le processus établi d’achat de biens ou de services était des échanges ponctuels. Les clients remettent l’argent et reçoivent ce qu’ils ont acheté en retour. Ce processus est toujours la méthode principale aujourd’hui, mais l’introduction du service d’abonnement a lentement gagné du terrain. Plutôt que cet achat en gros ponctuel, les clients s’intéressent désormais aux modèles de paiement à l’utilisation.

Ce n’est plus le cas avec les sociétés de divertissement comme Spotify et Netflix. Ils ont montré que les clients sont prêts à payer régulièrement pour accéder au contenu. La clé est que les clients apprécient les petites sommes qu’ils paient pour accéder à un large éventail de contenus, comme et quand ils le souhaitent, plutôt qu’une série de paiements uniques pour les dernières chansons ou films qui arrivent sur les plateformes. Bien que les modèles de ces entreprises soient établis de longue date, de nombreuses entreprises se demandent maintenant si leur modèle traditionnel actuel est adapté à leur objectif. En fait, selon IDC, on estime que 50 % de toutes les industries devraient déjà tarifer et présenter leurs offres sous forme de services avec des modèles de tarification flexibles basés sur l’abonnement ou la consommation.

Revenus récurrents et génération d’insights

L’avantage de la licence de logiciel dans un modèle basé sur l’abonnement ou la consommation réside principalement dans les revenus récurrents qu’il génère. Alors que le modèle traditionnel de nombreuses entreprises implique des paiements initiaux importants, cela peut souvent entraîner des pics élevés et des creux faibles. Avec les modèles d’abonnement, les entreprises peuvent voir arriver un flux de revenus plus cohérent et, au fil du temps, elles verront des revenus plus élevés de la part de leurs clients. Les modèles de consommation fonctionnent à peu près de la même manière, mais fonctionnent sur un modèle plus payant à l’utilisation où les montants des revenus continus peuvent augmenter ou diminuer.

En plus de revenus plus réguliers, pour de nombreuses entreprises, leur relation avec les clients est principalement à sens unique. Les entreprises interagissent initialement pour vendre un produit, mais ne savent pas ensuite comment, ni même si, le produit est utilisé. Avec les licences logicielles, les entreprises peuvent maintenir un contact régulier avec les clients par le biais de leurs paiements, montrant leur intérêt continu pour le produit, mais également suivre la manière dont les produits sont utilisés. Cette information peut alimenter le développement de produits futurs et guider les entreprises et quelles fonctionnalités sont populaires et méritent d’être investies pour aller de l’avant.

Gratuit à payer

Chaque entreprise est confrontée à ses propres défis lorsqu’il s’agit de services d’abonnement ou de licence de leurs logiciels. Pour certains, l’accent peut être mis sur la façon de transformer l’ensemble de leur modèle commercial en un service d’abonnement, tandis que d’autres peuvent convaincre les clients de payer d’une manière différente ou même de payer du tout.

Prenez les sociétés de médias sociaux par exemple. Principalement gratuits au point d’utilisation, les goûts de Twitter via Twitter Blue et Instagram via l’abonné uniquement « Exclusive Stories » tentent de monétiser leurs services. Bien que ces entreprises aient d’énormes adeptes et interactions, il peut être difficile de convaincre les consommateurs de payer un supplément pour de nouvelles fonctionnalités. La monétisation des logiciels peut aider les marques à maximiser la valeur de leurs offres, mais la transition d’un modèle gratuit à un service payant est un défi et nécessite une planification minutieuse et de la flexibilité. Si elles sont précipitées ou non réfléchies, les entreprises risquent de laisser derrière elles leurs clients qui ne voient pas l’intérêt de payer pour le service. La stratégie de prix est si importante, quel que soit votre modèle existant. Qu’il s’agisse de passer de la gratuité à la payante, ou des coûts initiaux importants à l’abonnement, il est essentiel d’adopter la bonne approche, mais aussi de savoir comment et quand elle est communiquée.

Une étude de prix réalisée par Simon Kucher and Partners en 2019 a révélé qu’une « amélioration de 5 % des prix sans perte de volume et des marges moyennes peut facilement améliorer les bénéfices de 30 % à 50 %”. Cependant, augmenter les prix peut être plus complexe qu’il n’y paraît. Les entreprises qui essayaient d’augmenter leurs prix ont déclaré qu’elles n’avaient pu atteindre que 28 % de l’augmentation totale des prix. Il s’agit de la plus faible augmentation de prix jamais enregistrée par cette étude. En termes simples, les entreprises peuvent ressentir le besoin de fixer des prix d’abonnement ou de consommation élevés pour correspondre aux pics qu’elles ont connus auparavant, mais les clients doivent voir la valeur de leurs offres avant d’être prêts à payer. Obtenez le bon modèle de tarification et les entreprises peuvent générer des revenus supplémentaires en ajoutant continuellement des fonctionnalités et en modifiant les prix en conséquence.

La technologie n’est pas la priorité

Qu’elles vendent déjà leurs services directement aux clients ou qu’elles passent d’un modèle gratuit à un modèle payant, l’un des défis une fois qu’une entreprise a décidé de changer est de savoir comment mettre en place le bon programme de licence. Une erreur courante que beaucoup commettent est d’essayer de développer leur propre système en interne – cela peut faire perdre du temps, de l’argent et des ressources et ne répond généralement pas aux exigences d’aujourd’hui et encore moins créer une plate-forme pour une flexibilité future. De la même manière que la plupart des entreprises ne créent pas leur propre système de gestion de la relation client (CRM) ou de planification des ressources d’entreprise (ERP), elles doivent également investir dans une solution de droits et de licences d’un partenaire. Les modèles de licence peuvent être complexes à modéliser et à mettre en œuvre et peuvent être coûteux s’ils ne sont pas configurés correctement. Avant de choisir le bon partenaire de solution, il est cependant essentiel que les entreprises s’assurent qu’elles disposent des éléments constitutifs nécessaires pour adopter une stratégie de licence logicielle. Une stratégie d’effet et sa mise en œuvre nécessitent une approche qui prend en compte les personnes, les processus et la technologie. Alors, qu’est-ce que les entreprises doivent considérer?

1. Propriété

Trop souvent, la propriété des licences est considérée comme une réflexion après coup ou une tâche informatique. L’octroi de licences de logiciels devient un élément si essentiel des entreprises qu’elles doivent choisir quelqu’un pour diriger à la fois les décisions initiales en matière de licences, mais également en être propriétaire après le lancement. Cette personne doit comprendre les besoins des clients et ce qui se passe sur le terrain, pour créer une expérience client exceptionnelle. S’il s’agit d’un individu, il doit avoir un œil sur les exigences commerciales et fonctionnelles. Souvent, ces personnes se trouvent dans la gestion des produits de l’entreprise.

2. C’est un jeu d’équipe

La fourniture de logiciels, de services et de licences est un jeu d’équipe et pour fonctionner efficacement, chaque partie de l’entreprise doit être investie. Cela signifie avoir des représentants de chaque partie de l’entreprise impliquée, des ventes et des opérations à la gestion des produits. Chacun sera affecté par une mauvaise stratégie, des équipes commerciales perdant des affaires aux équipes opérationnelles alourdies par des tâches inutiles. Avant toute décision de licence, consultez différentes équipes pour connaître leur point de vue.

3. Tout n’est pas une question de technologie

Trouver une solution technologique est en fait la partie facile. L’intégrer au sein de l’entreprise est le véritable défi. Les équipes chargées des licences doivent se concentrer sur les objectifs commerciaux et opérationnels et doivent travailler avec les équipes afin qu’elles se sentent à l’aise avec la solution elle-même et traitent rapidement les problèmes ou les préoccupations.

4. Approche itérative

De nombreuses équipes évalueront leurs décisions de licence avant de lancer un nouveau produit, mais pas après. Les marchés évoluent constamment, de sorte que les licences logicielles ne sont plus un plug-in et ne laissent plus jouer. Les entreprises doivent continuer à évaluer leurs besoins en licences pour rester compétitives.

Ainsi, alors que le monde évolue de plus en plus vers un modèle basé sur l’abonnement et la consommation, il est vital que les entreprises s’y mettent. Qu’ils partent de zéro, cherchent à générer de nouveaux revenus ou se transforment complètement, la stratégie de préparation est essentielle, à la fois du point de vue des prix, des personnes et des processus, ainsi que de la technologie.