Services de visa américains annulés à partir d’aujourd’hui; des détails

L’annonce a été faite par le consulat général américain à Hyderabad via son compte Twitter le 27 avril 2021.

À partir du 3 mai 2021, tous les services de visa de routine ont été annulés par le consulat général américain à Hyderabad jusqu’à nouvel ordre. Cela comprend tous les rendez-vous d’entretien de routine pour les visas de non-immigrant ainsi que les rendez-vous de dispense d’entrevue. L’annonce a été faite par le consulat général américain à Hyderabad via son compte Twitter le 27 avril 2021. Le pas a été franchi compte tenu des conditions actuelles du COVID-19. En dehors de cela, tous les rendez-vous de routine des American Citizen Services ont été annulés du 27 avril 2021 jusqu’à nouvel ordre, avait-il déclaré. Cependant, le consulat général a ajouté que les services d’urgence aux citoyens américains ainsi que les rendez-vous pour les visas continueraient dans la mesure où les conditions locales le permettraient. Pendant ce temps, le consulat général des États-Unis fera tout son possible pour honorer les rendez-vous d’urgence prévus, a-t-il ajouté.

Compte tenu des conditions actuelles du COVID-19, tous les services de visa courants au consulat général des États-Unis à Hyderabad sont annulés du 3 mai jusqu’à nouvel ordre, y compris tous les rendez-vous d’entretien de routine pour les visas de non-immigrant et les rendez-vous de dispense d’entrevue. (1/3) – Consulat général des États-Unis à Hyderabad (@USAndHyderabad) 27 avril 2021

Hier, l’ambassade américaine en Inde a déclaré que le peuple américain était uni à l’Inde dans la lutte contre la pandémie COVID-19. Hier, 125 000 flacons de Remdesivir sont arrivés des États-Unis. Il s’agit du quatrième envoi de secours en provenance du pays. Le troisième avion de l’USAID – Agence américaine pour le développement international pour les secours critiques, a livré des fournitures d’oxygène vitales ainsi que près de 900000 masques N95 pour aider à arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

Le 30 avril 2021, l’ambassade des États-Unis en Inde avait annoncé que le premier et le deuxième de plusieurs envois de secours d’urgence contre le COVID-19 en provenance des États-Unis étaient arrivés en Inde. Selon l’ambassade, les États-Unis sont aux côtés de l’Inde depuis plus de 70 ans et continueront de lutter ensemble contre la pandémie actuelle de COVID-19. Comme l’a promis le président américain Joe Biden le 26 avril 2021, l’Amérique, par le biais de l’Agence américaine pour le développement international, mobilise rapidement une aide afin de sauver des vies humaines, d’arrêter la propagation du nouveau coronavirus et de répondre aux besoins urgents de santé de la population en Inde.

