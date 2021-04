Services financiers indiens: croissance du crédit à 5,6%; les bénéfices augmentent fortement

Amélioration continue du résultat opérationnel; le renversement de l’intérêt pénal est un risque ponctuel.

Les résultats du 4QFY21 des services financiers bénéficieront d’une base faible entraînant une hausse de 108% des bénéfices des banques, une croissance de 30% de la VNB pour les assureurs-vie et une augmentation de 68% des bénéfices des AMC. Pour les prêteurs, les dérapages seront élevés à mesure que les NPL pro forma seront déclassés; le glissement du noyau se normalisera. Le risque peut résulter de l’inversion des intérêts pénaux sur les grands emprunteurs et d’une provision supplémentaire. Bandhan Bank verra ses bénéfices baisser de 40% en raison d’une provision plus élevée. ICICI, HDFC, Bandhan, IPru Life sont nos meilleurs choix.

Le profit saute sur une base basse; op. profit pour montrer une amélioration constante. Pour 4QFY21, nous nous attendons à ce que les bénéfices des banques augmentent fortement, passant de 124 milliards de roupies l’année dernière à 259 milliards de roupies au 4T, le bénéfice de l’année dernière comprenant un provisionnement initial contre les pertes de Covid. Les tendances QoQ sont plus comparables avec une croissance régulière du résultat opérationnel de base.

Amélioration continue du résultat opérationnel; le renversement de l’intérêt pénal est un risque ponctuel. La croissance du crédit bancaire est maintenant de 5,6%, mais les banques qui ont annoncé un aperçu du 4e trimestre ont vu leur taux de croissance de 3-4% sur les prêts. Le NII de nos banques couvertes augmentera de 19% en glissement annuel mené par une croissance de 8% en glissement annuel des prêts et une faible base de NII chez SBI l’année dernière (hors SBI, le NII augmente de 13% en glissement annuel avec une hausse de 9% des prêts) Amélioration de la croissance des frais (+ 2% sur un an, + 12% sur le T / T) en raison de la reprise séquentielle des prêts, des ventes croisées et de la faiblesse de la base. Nous prévoyons une croissance du bénéfice d’exploitation de base de 15% en glissement annuel pour les banques que nous couvrons. Les gains de trésorerie agrégés devraient être inférieurs en raison de la baisse des bénéfices de la vente de participation et de l’augmentation des rendements obligataires. Tout renversement des intérêts pénaux peut conduire à une perte unique des revenus.

