Services financiers numérisés: rendre la gestion de patrimoine facile et accessible

Pour la plupart des investisseurs de la génération Y, les premiers «gestionnaires de fortune» qu’ils rencontrent habituellement sont des membres plus âgés de leur famille. Surtout dans les petites villes et villages de l’Inde. Ainsi, faire de la «gestion professionnelle de patrimoine et de portefeuille» un concept assez étranger, jusqu’à très récemment, lorsque la migration à grande échelle et les outils d’investissement complexes ont déclenché un changement de perspective.

Néanmoins, même si la mise en service d’un gestionnaire de fortune est assez courante aujourd’hui, il y a encore une pénurie de services disponibles dans ce secteur. Bien que tous les gestionnaires de fortune, en particulier ceux appartenant à des familles d’entreprises plus importantes, aient déployé leurs ailes dans toute la géographie du pays, il y a encore des domaines qui restent intacts. Par conséquent, dans un pays où il y a un gestionnaire de fortune ou un conseiller financier disponible pour 100 personnes – il y avait aussi des villes, des villages et des villages qui n’avaient pas accès à une aide professionnelle et à une éducation pour la planification financière.

Cette disparité polarisante était une grande source de préoccupation jusqu’à ce que le secteur des services financiers se refait une beauté numérique.

En Inde (et dans le monde), la numérisation n’a été qu’un instrument de transformation de la façon dont les services financiers ont été perçus tant par les consommateurs que par les parties prenantes. Qu’il s’agisse de rendre les services accessibles en un seul clic ou d’éliminer complètement le besoin d’aller dans une banque, la technologie a tout fait. Parmi toutes ces choses, la chose la plus remarquable que la révolution Fintech a amenée avec elle est «l’inclusivité».

Facile et accessible – La numérisation catalyse l’inclusivité financière

Alors, comment la numérisation rend-elle les services financiers plus inclusifs? Laissez-moi vous expliquer ceci ci-dessous:

1. Indépendant de l’emplacement:

En 2020, un verrouillage national a temporairement fermé l’atelier pour la plupart des entreprises en Inde. Cependant, même dans cette situation désastreuse, une chose sur laquelle les investisseurs pouvaient toujours compter était leur fournisseur de services financiers. C’était grâce aux applications mobiles personnalisées des entreprises de smartphones qui ont littéralement choisi les gestionnaires de fortune dans leurs cabines et les ont placés dans la main du consommateur. Disponible pour eux 24 × 7. Pour cette raison, les services d’un gestionnaire de patrimoine sont désormais non seulement limités aux villes de niveau 1 / niveau 2, mais peuvent également être utilisés par une personne vivant dans l’emplacement le plus éloigné du pays (même dans le monde, si les lois juridictionnelles le permettent).

2. Connexion régionale:

L’Inde compte 22 langues officielles et une population de 1,1 milliard de personnes. Dans un pays aussi peuplé, plus de 80% des gens parlent des langues régionales et dépendent très peu de l’anglais. En 2020, une fois la pandémie frappée, plus de 400 millions de personnes dans le pays ont utilisé Internet pour la première fois de leur vie – et celles-ci ne parlent pas anglais. Lorsque les fournisseurs de services financiers sont passés au numérique, ils ont également introduit ces services dans des langues autres que l’anglais. Cela a non seulement aidé la marque à pénétrer plus profondément, mais a également permis à un grand nombre de personnes de devenir autonomes et responsables de leurs finances. Les gestionnaires de patrimoine des grandes entreprises proposaient désormais des services dans une langue que les consommateurs comprenaient exactement là où ils se trouvaient.

3. Absence d’erreur humaine:

Étant donné que la gestion de patrimoine concerne les personnes qui investissent leur argent durement gagné, les consommateurs ne savent souvent pas à quel gestionnaire de portefeuille ils peuvent faire confiance – et même dans ce cas, il y a toujours une marge d’erreur humaine. Avec l’aide de la numérisation, les gestionnaires de patrimoine numérique sont désormais équipés de bots et de technologies sophistiquées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique qui utilisent des algorithmes sophistiqués pour étudier des tas de données et en tirer une conclusion. Ainsi, rendant l’ensemble du processus automatique et relativement exempt d’erreurs. Cela a en outre contribué à rétablir la confiance des investisseurs dans les nouveaux modèles de technologie et d’investissement.

Convivial, transparent et auto-explicatif

Parmi toutes les réalisations des services financiers numériques, la plus monumentale est de rendre l’ensemble du processus de gestion de patrimoine convivial et explicite. La planification financière, le marché boursier, les investissements et les conditions sont souvent considérés comme des domaines complexes que l’homme ordinaire ne pourrait pas comprendre. Les services financiers numériques, avec l’aide de ses portails et applications transparents, ont brisé ces mythes et mis complètement la balle dans le camp des consommateurs. Il a permis aux consommateurs de prendre le contrôle de leurs propres finances et donc d’amener de plus en plus d’individus dans l’arène de la planification financière.

(Par Saurav Basu, responsable, Gestion de patrimoine, Tata Capital Financial Services)

