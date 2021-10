Services Windows non essentiels qui entravent vos performances | La technologie

Dans Windows, il existe certains services dont nous n’avons peut-être pas besoin et qui sont chargés à chaque démarrage de l’ordinateur, ce qui a pour conséquence qu’ils peuvent alourdir les performances de notre ordinateur. Voyons ce qu’ils sont et ce que nous pouvons faire avec eux.

Le système d’exploitation Windows est le plus utilisé dans le monde informatique, un logiciel que la grande majorité d’entre nous utilise au quotidien.

Eh bien, à la fois dans Windows 10 et dans Windows 11, il existe des services qui démarrent avec le système d’exploitation qui ne sont pas nécessaires pour l’utilisation que nous allons donner à l’ordinateur et, par conséquent, sont superflus.

Tous ces services peuvent être supprimés ou modifiés, nous pouvons donc faire tourner l’ordinateur moins au démarrage et ainsi l’alléger.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il doit être clair que la partie de Windows dans laquelle nous allons entrer et manipuler a sa part de danger, car nous pouvons provoquer des défaillances du système d’exploitation. Nous voulons juste que vous soyez très sûr des services que vous allez supprimer, si ce n’est pas clair, il est toujours préférable de le laisser tel quel.

Où devons-nous aller pour configurer les services Windows ?

Afin de modifier ou de supprimer les services qui démarrent avec le système d’exploitation Redmond, nous devons aller dans une partie du logiciel où nous pouvons les gérer à volonté.

Le chemin d’accès est extrêmement simple et nous n’avons qu’à suivre ces étapes :

La première chose que nous allons faire est d’écrire dans la barre des tâches de Windows (la loupe dans le cas de Windows 11) ce qui suit : services.msc Nous devons l’exécuter comme Administrateur. Maintenant que nous sommes à l’intérieur, nous observons une série de services que nous allons modifier ou supprimer. Lorsque vous double-cliquez sur l’un des services, une nouvelle fenêtre apparaît, où nous devons choisir ce que nous voulons en faire. Plus ou moins dans la partie centrale on verra ce qu’il dit Type de démarrage, Si nous ouvrons la liste déroulante, nous voyons que nous avons plusieurs options telles que Automatique, manuel ou en le désactivant. Une fois sélectionné, il vous suffit de cliquer sur Appliquer et puis dans Accepter.

Maintenant que nous savons où nous pouvons désactiver ou modifier le type de démarrage d’un service, il est temps de savoir lesquels nous pouvons modifier pour rendre le système plus fluide.

En faisant toujours très attention à ce que nous choisissons et, comme nous l’avons dit dans les lignes ci-dessus, si nous n’en sommes pas sûrs, il est préférable de le laisser tel quel.

Services que nous pouvons désactiver

Toujours en tenant compte de nos propres besoins et équipements, nous avons des services qui peuvent être désactivés sans problème, surtout si nous n’allons jamais les utiliser.

Ce sont les premiers que nous devons désactiver, précisément parce qu’il est absurde d’avoir des services sur l’ordinateur qui occupent de la mémoire, mais ils n’auront pas la possibilité d’être libérés.

Gestionnaire de cartes téléchargées : Si vous n’utilisez jamais l’application Maps, vous pouvez désactiver ce service, même si nous vous conseillons de le mettre en manuel. Authentification naturelle: si vous ne disposez d’aucun type de lecteur d’empreintes digitales ou de service pour déverrouiller l’appareil, vous pouvez désactiver ce service. Queue d’impression: ce service n’est nécessaire que pour ceux qui ont une imprimante connectée, il peut donc être désactivé si ce n’est pas le cas. Fax: Comme son nom l’indique, il est tout à fait normal de désactiver cette option, car les personnes qui ont des fax connectés à l’ordinateur sont rares. Connexion réseau : Si vous utilisez l’ordinateur à la maison, c’est celui que vous n’utiliserez presque certainement pas, car il est chargé de créer une communication sécurisée entre l’ordinateur et un contrôleur de domaine pour authentifier les utilisateurs. Il peut être désactivé sans problème. Service d’assistance pour la compatibilité des programmes : Cette option peut être désactivée, mais il vaut mieux la laisser en manuel, puisque c’est elle qui s’occupe de la compatibilité du programme avec les anciens logiciels Service biométrique Windows: par le nom vous aurez déjà eu une idée de ce que c’est. Si vous n’avez pas de matériel biométrique, vous pouvez le désactiver en toute sécurité. Service de chiffrement BitLocker : À moins que vous n’utilisiez BitLocker, il est préférable de l’avoir en manuel. Service de routage de messages push WAP (dmwappushservice) : ce service envoie des données de télémétrie et d’erreur à Windows. Il peut être désactivé.

Panneau d’écriture manuscrite et service de clavier tactile : vous pouvez le désactiver à moins que vous n’ayez un tel matériel. Service de suivi diagnostique: dans ce cas, il est également utilisé pour mesurer la télémétrie afin que nous puissions la désactiver. Service Windows Insider: Si vous ne faites pas partie du programme Insider, vous pouvez le désactiver ou le mettre en manuel. Propagation du certificat : Si vous n’utilisez aucun type de certificat pour accéder à certains sites Web ou programmes, vous pouvez désactiver ce service, Pare-feu Windows Defender: Si vous avez déjà un logiciel avec un pare-feu, vous pouvez désactiver Windows, en étant toujours très clair qu’il n’y a aucun logiciel qui en dépend pour fonctionner. Service de point d’accès Windows Mobile: c’est le service utilisé pour partager la connexion Internet d’un téléphone mobile avec notre ordinateur. Le mieux serait de le laisser en manuel. Windows Update: C’est un service qui n’est pas du tout une bonne idée de le désactiver, mais si vous avez un gros manque de performances, c’est l’une des fonctions qui consomme le plus. Si vous le désactivez, vous serez obligé de revenir en arrière et de l’activer de temps en temps pour recevoir les mises à jour qui sortent.

Ensuite vous pouvez désactiver ceux qui dépendent de programmes que nous avons installés, à quel moment chacun doit décider ce que vous voulez rester et ce qui peut être laissé de côté.

Il est clair que, si l’on dispose d’un ordinateur puissant et à la pointe de la technologie, désactiver ce type de service ne sera pas un avantage significatif et dans certains cas il passera même complètement inaperçu.

Il est également vrai que ces derniers temps, ces services se comportent mieux que ce qu’ils faisaient dans d’autres anciennes versions de Windows où cela était vraiment perceptible lors de la suppression de ce type de services,

Mais tout comme nous disons ce que vous venez de lire, nous sommes également clairs sur le fait que, dans les ordinateurs limités par le fait de ne pas avoir de matériel trop puissant, ces changements dans les services Windows peuvent rendre l’appareil plus performant, fluide et avec un fonctionnement correct.

Ne pensez pas que la même fluidité est atteinte le premier jour de sortie de l’ordinateur, mais il atteint des performances supérieures à celles affichées précédemment.