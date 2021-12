Ses charmes s’échappent de sa mini robe noire

Lyna Pérez : Ses charmes échappent à sa mini-robe noire | INSTAGRAM

Parfois, les séances photographiques des modèle américain, Lyna Pérez, ils ont des difficultés techniques, c’est ce qui s’est passé sur la photo qu’elle a partagée il y a quelques heures, en mannequin dans une minirobe.

Et c’est que le jeune influenceur portait un si petit vêtement qu’ils ont réussi à s’en échapper, apparaissant devant le appareil photo et d’être capturé par lui, il a donc même dû faire une petite direction pour qu’il ne montre pas vraiment à quoi il ressemblait.

La photographie a obtenu plus de 288 000 likes en quelques heures et le nombre ne cesse de croître, dernièrement elle a attiré l’attention de plus en plus d’utilisateurs qui viennent la soutenir dans cette course de la modélisation qu’elle aime tant et qui l’a amenée à réussir dans sa vie professionnelle.

La vida chica compte déjà plus de 8 millions de followers, un chiffre qui se fête en ne partageant que ses meilleurs moments pour que tous les internautes puissent en profiter

Elle a toujours montré qu’elle avait une super relation pour montrer sa silhouette mais à cette occasion certains considèrent qu’elle a accompli quelque chose de plus que cela, alors les commentaires l’ont remerciée pour son effort et surtout pour avoir partagé ces moments même s’ils ne se sont pas parfaitement déroulés. comme elle.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE LYNA



Lyna Pérez partage ses meilleurs moments et des séances photo attrayantes.

Dans ses histoires, elle enregistre des vidéos très séduisantes créées par elle-même dans le seul but de faire passer un bon moment à ses admirateurs à la regarder, en découvrant ce qu’ils pourraient débloquer au moment du paiement de sa page de contenu exclusif sur son site Web.

Il a récemment partagé qu’il aimait beaucoup jouer au basket-ball et que le meilleur de tous était qu’il avait cette boisson énergisante, pour laquelle il est parrainé pour se remplir d’énergie lorsqu’il joue.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les publications séduisantes de Lyna Pérez, la belle Américaine qui continue de montrer pourquoi elle est considérée comme « l’experte en maillots de bain » et l’un des plus beaux modèles qui existent actuellement.