SES dénonce de graves manquements à la « gouvernance » de Dish TV

La société de conseil en procuration Stakeholders Empowerment Services (SES) a déclaré qu’il y avait eu de «graves lacunes en matière de gouvernance» chez Dish TV et que les résolutions proposées par YES Bank pourraient avoir des conséquences imprévues.

Une conséquence involontaire serait que le code de prise de contrôle devienne applicable, comme le déclenchement d’une offre ouverte par Yes Bank. Si les résolutions de Yes Bank étaient approuvées, la plupart des administrateurs seraient nommés par la banque en tant qu’actionnaire, ce qui pourrait entraîner un changement de contrôle, a indiqué SES dans une note. “Si un tel scénario est effectivement possible, on espère que Yes Bank y aurait réfléchi lorsqu’elle a choisi de demander un changement de contrôle de l’entreprise”, a-t-il déclaré.

Le 6 septembre, Dish TV a informé les bourses qu’elle avait reçu un avis de Yes Bank (daté du 3 septembre), demandant la destitution de son directeur général et de ses administrateurs. Le prêteur, qui détient environ 25,63 % du capital de la société, s’était également opposé à son émission de droits de Rs 1 000 crore.

Dish TV fait partie du groupe Essel et est dirigé par Jawahar Goel, le frère du patriarche du groupe Zee, Subhash Chandra.

YES Bank détenait plus de 25 % de la société sous forme de nantissement d’actions. Si les banques ont été prudentes dès le début (lorsque les entreprises commencent à nantir des actions), nombre de ces problèmes peuvent être étouffés dans l’œuf.

De sérieux problèmes de gouvernance

Reconnaissant qu’il existe de graves problèmes de gouvernance chez Dish TV, SES a déclaré que les responsables de ces problèmes doivent être pénalisés. “Cependant, il y a une différence dans la pénalisation des malfaiteurs et de l’entreprise elle-même. Les avis spéciaux de YES Bank et les résolutions suggérées, s’ils sont agi de manière positive, laisseraient l’entreprise dans un problème grave, sans aucun conseil d’administration, non conforme à bien des égards et pourraient aboutir à des conséquences non envisagées par YES Bank », a-t-il déclaré.

Selon SES, Yes Bank aurait dû proposer de nommer de nouveaux directeurs sans supprimer les directeurs existants et aurait dû obtenir les approbations du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion. À la suite des approbations, la révocation des administrateurs existants aurait dû être demandée. Ensuite, ils auraient vu les “écritures sur le mur et se sont inclinés”, a-t-il ajouté.

En outre, il a également demandé aux actionnaires de soutenir la résolution visant à révoquer Ashok Mathai Kurien en tant que directeur, qui avait également démissionné du conseil d’administration de Zee Entertainment Enterprises lundi. La société de conseil en vote a également soutenu la destitution de Jawahar Lal Goel en tant qu’administrateur.

Cependant, il était contre la motion visant à révoquer des administrateurs tels que Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang et Shankar Aggarval, car YES Bank n’a pas fourni de raisons spécifiques.

