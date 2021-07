Ses dernières minutes avec l’Espagne ?

07/08/2021

Le à 08:46 CEST

Irremplaçable où que vous alliez, Sergio Busquets a semé le doute après la élimination de l’Espagne en Eurocup. Plus que le doute, panique. “Je ne sais pas. Ce n’est pas le moment de penser à moi. C’est le moment d’être triste et fier de l’équipe. L’avenir de l’équipe est confronté à l’optimisme et peu importe que je sois ici ou non, ” a-t-il répondu sur son avenir et sur un hypothétique retrait. Rien de concluant, mais inquiétant. Plus après l’énorme tournoi organisé et vérifiant, une fois de plus, qu’il n’a aucun soulagement.

Celui de Badia a reçu un bâton le 6 juin. Huit jours avant que l’Espagne ne fasse ses débuts en Eurocup, elle a été testée positive pour COVID. L’un des axes centraux de « Lucho » a été perdu, à coup sûr, le duel d’ouverture contre la Suède et très probablement le deuxième contre la Pologne. Certaines voix ont suggéré à l’entraîneur asturien de le soulager de ce grand handicap, mais il a préféré s’en accommoder. Et dès son retour, dans le 5-0 contre la Slovaquie, le milieu de terrain du Barça est devenu l’un des piliers du ‘Rouge’.

LUCHO VOUS DONNE LE MANCHE

Cette confiance aveugle du sélectionneur, jointe à l’incertitude générée par la gestion de son positif, aurait pu décentrer n’importe qui. Encore plus être isolé pendant 10 jours, sans voir ses compagnons. Un coup psychologique que beaucoup auraient accusé, mais qui a rendu le milieu de terrain du Barça plus fort. Comme nous l’avons mentionné, après ces trois matchs que le Catalan a disputés, il est devenu encore plus clair qu’il n’a pas de remplaçant naturel.

Rodri a l’air bien, il fait très bien les choses, mais n’a encore ni le leadership ni l’intelligence sur le terrain de ‘Busi’. Familièrement parlant, il lui reste «beaucoup de soupes».

PAS DE PARFUM D’ADIEU

A partir de là, des spéculations sur un éventuel retrait de l’équipe nationale sont sur la table. Malgré ses propos, qui pourraient être davantage le produit d’une déception après l’élimination, la vérité est que Sergio n’a dit au revoir à personne et n’a pas fait le moindre geste pour vivre ses derniers moments avec la “Roja”.

Il y a peut-être une période de réflexion, mais en tout cas, Luis Enrique et ses coéquipiers l’attendent pour ce Final Four de la Ligue des Nations en octobre prochain où, d’ailleurs, l’Espagne pourra revendiquer sa “vendetta” contre l’Italie. Au contraire, ce serait une surprise.