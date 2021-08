“Ses jambes sont faibles” – La brute russe qui KOd Deontay Wilder chez les amateurs réfléchit à sa célèbre victoire 13 ans plus tard

Evgeny Romanov a éliminé Deontay Wilder chez les amateurs en 2008 – un concours dont les deux hommes se souviennent encore à ce jour.

Avant la défaite par arrêt de Wilder contre Tyson Fury l’année dernière, la brute russe était le dernier homme à l’assommer.

Romanov a arrêté un jeune Wilder il y a 13 ans

Le combat a eu lieu le 29 février 2008, lorsque Wilder s’est rendu à Novossibirsk pour une compétition entre la Russie et les États-Unis.

Romanov, trois mois de plus que Wilder, était l’un des meilleurs jeunes poids lourds soviétiques à l’époque, remportant l’argent aux Championnats de Russie de 2008 avant de remporter l’or en 2009.

Bien que les deux soient maintenant des poids lourds, ils étaient des cruiserweights lorsqu’ils se sont battus et ont concouru à la limite de 91 kg (200 lb).

Le plus maigre de 6 pieds 7 pouces Wilder dominait son adversaire de 6 pieds, mais l’homme plus petit et plus trapu est arrivé en tête, forçant l’arbitre à arrêter le combat au troisième tour.

Dès la cloche d’ouverture, Wilder a commencé le combat en contrôle et a mené 4-2 sur le système de pointage amateur après le premier tour.

Dans le second, Romanov a eu une réponse efficace pour tout ce que l’Américain a lancé, car il a répondu à presque toutes les attaques avec des contre-coups rapides et instantanés.

Wilder est devenu champion du monde des poids lourds WBC

À la fin du tour, Wilder a été contraint de compter debout après qu’une forte main droite du Russe a cimenté le revirement et l’a mis 10-7 aux points.

Puis est venu le troisième et dernier tour, au cours duquel Romanov a poursuivi ses attaques et a décalé Wilder avec une autre droite droite, forçant un deuxième décompte debout.

Cette fois, le combattant à l’extérieur n’a pas eu assez de temps pour récupérer complètement et a ensuite été écrasé contre la toile par deux autres coups de poing nets.

L’arbitre a décidé qu’il en avait assez vu et a terminé le combat avec moins d’une minute à jouer.

Romanov a envoyé Wilder dégringoler sur la toile

Romanov a expliqué à RT 13 ans plus tard : « C’était il y a longtemps. Honnêtement, je n’y pense pas beaucoup.

« Wilder était différent de ce qu’il est maintenant. J’étais différent aussi.

«Aujourd’hui, c’est un moment différent, Wilder est au sommet et j’y suis en route.

“À l’époque, c’était peut-être l’inverse, donc je ne veux pas m’en souvenir ou y penser.”

L’arbitre a mis fin au combat

Concernant les « points faibles » de Wilder, Romanov a ajouté : « Je ne suis pas sûr des points faibles mais je sais que ses jambes sont faibles.

« Pour ce qui est de l’endroit où frapper, je ne sais pas. Vous devez faire attention à cela lorsque vous marchez sur le ring avec lui.

“Je sais que Wilder n’est pas ferme sur ses pieds, vous pouvez le voir quand vous le regardez à la télévision.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était envieux, Fury avait pris son record de dernier homme à arrêter Wilder, le Russe a conclu : « Honnêtement, je ne suis jamais envieux.

“Tout peut arriver, n’importe qui peut tomber, alors je n’envie personne.

“Je suis moi-même boxeur et je sais exactement ce que c’est.”