Ses meilleurs looks – WWD

Inspiré du nouveau documentaire sur sa vie, un regard sur l’impact mode de Tina Turner.

1985: 5

C’est l’une des tenues légendaires qu’elle portait et est devenue une signature de Tina Turner. La minirobe rouge à paillettes à décolleté plongeant était aussi rock’n’roll qu’elle. C’est intemporel: vous pourriez voir cette robe défiler sur le podium cet automne.

Cuir noir Super Bowl: 5

Imaginez jouer au Super Bowl, dans une combinaison en cuir avec des bas de cloche à franges, dans la soixantaine en plus – et faire tomber la maison. Ce look est digne d’une reine du rock ‘n’ roll et lui semble emblématique.

Manteau léopard: 4

Look diva de la mode des années 70? Oui s’il te plaît. Le manteau léopard, la robe chemise ceinturée et les bottes hautes, associées au chapeau de gavroche surdimensionné, donnent un instantané parfait de cette époque. C’est à la fois très glamour et sans effort.

Look veste en jean: 5

La tenue de retour ultime. La robe en cuir noir et la veste en jean à talons aiguilles noires, vues pour la première fois dans la vidéo «What’s Love Got to Do With It», sont devenues l’un des monuments de la mode de l’époque. La coiffure est devenue une marque de fabrique de qui elle est.

Bustier en cuir: 4

En regardant ce bustier en cuir et cette minijupe rouge, on comprend l’influence que Tina Turner a eue sur de nombreux interprètes après elle. Cela a l’équilibre parfait entre mégastar et messages de mode. C’est notre tenue idéale après le verrouillage.

Grammys: 5

Aux Grammys de 1985, Turner a nettoyé et habillé pour correspondre à sa grande soirée. La robe mulet à paillettes avec épaulettes et manches longues a tous les bons ingrédients des années 80. L’ourlet irrégulier créatif imite l’apparence d’un feu d’artifice – parfait pour elle.

Aspect blanc: 4

Toujours un pionnier, Turner a incarné le glamour ultime des années 70 dans cette robe blanche qui balaie le sol surmontée d’un manteau de fourrure blanc.

Robe à franges blanche: 4

Depuis le début de sa carrière, Turner a utilisé des franges dans bon nombre de ses choix de mode non seulement comme embellissement, mais comme moyen d’accentuer ses incroyables mouvements de danse. Cette robe blanche à franges plus courte sans manches fait l’affaire, mais elle a aussi l’air à la mode et amusante.