Ses retours montrent que Joe Biden a évité les impôts tout en pressant des hausses ⋆ .

Lundi, la date d’échéance retardée pour le dépôt des impôts fédéraux pour la dernière année civile, la Maison Blanche a fait un spectacle théâtral sur la publication des déclarations de revenus 2020 du président Biden. Ce faisant, la nouvelle administration a voulu montrer un contraste avec le prédécesseur de Biden, Donald Trump, qui n’a pas publié ses déclarations de revenus.

Mais si la Maison Blanche a souligné la publication des retours de Biden, elle ne veut pas que les journalistes examinent le contenu de ces retours, car cela mettrait en évidence un modèle de comportement hypocrite de la part du président actuel et de sa famille. À savoir: pour la quatrième année consécutive, la première famille a utilisé une échappatoire fiscale discutable pour éviter de payer plus de 500000 dollars en taxes Medicare et Obamacare – une échappatoire que l’administration Biden prétend maintenant vouloir combler.

Bénéfices des entreprises par rapport aux salaires

L’échappatoire vient du fait que Joe Biden et son épouse Jill ont classé une grande partie de leurs revenus de livres et de discours comme des bénéfices de deux sociétés qu’ils ont créées, plutôt que comme des salaires imposables. En vertu de la loi actuelle, les bénéfices des entreprises ne sont pas soumis aux charges sociales, ce qui signifie que les Bidens ont évité de payer 3,8% d’impôts – un prélèvement de 2,9% qui finance Medicare, et un impôt de 0,9% créé par l’article 9015 d’Obamacare qui finance cette loi – sur chaque dollar. ils ont catégorisé les bénéfices des entreprises plutôt que les salaires.

Les Bidens ont exploité cette échappatoire de manière plus agressive en 2017 et 2018 lorsque Joe Biden a gagné des millions grâce à une avance de livres de 8 millions de dollars et à diverses allocutions. Parce que Biden a passé 2019 et 2020 à se présenter à la présidence, les revenus du couple – et donc leur capacité à utiliser cette échappatoire – ont chuté. En 2020, Joe Biden n’a déclaré aucun revenu de sa société et ne pouvait donc pas utiliser cette échappatoire pour réduire sa facture fiscale.

Mais Jill Biden a continué à utiliser cette échappatoire en 2020 sur les revenus de sa société. Comme le montre le graphique ci-dessous, les Bidens ont évité un total de 516992 $ en taxes au cours des quatre dernières années:

Rendement 2017 Rendement 2018 Rendement 2019 Rendement 2020 Total des salaires payés 245833 $ 500000 $ 308,932 $ 200000 $ Bénéfices totaux de l’entreprise 10048739 $ 3236764 $ 228703 $ 90854 $ Taxes d’assurance-maladie évitées (2,9% des bénéfices de l’entreprise) 291413 $ 93866 $ 6632 $ 2635 $ 2035 $ Taxes Obamacare Total des taxes évitées 381852 $ 122997 $ 8691 $ 3452 $

Pour replacer cette évasion fiscale dans son contexte, alors que les Bidens ont évité 394547 $ en taxes Medicare au cours des quatre dernières années, l’Urban Institute a calculé que le couple moyen qui a pris sa retraite l’année dernière aurait payé un total de 161000 $ en taxes Medicare pendant toute sa vie professionnelle.

Les Bidens ont également évité 122 446 $ en taxes Obamacare, alors même que la campagne de Biden a passé l’année dernière à souligner ses liens supposés personnels et sa passion pour cette loi. Les actions du candidat ont cependant démenti sa rhétorique: Biden a fait tout son possible pour éviter de payer les impôts Obamacare, en utilisant une échappatoire que les experts fiscaux ont déclaré avoir mise en place uniquement pour réduire sa facture fiscale (Obamacare).

L’hypocrisie personnifiée

Ayant esquivé plus d’un demi-million de dollars d’impôts au cours des quatre dernières années en caractérisant la plupart des revenus de sa famille comme des bénéfices d’entreprise plutôt que comme des salaires, que veut maintenant faire Joe Biden? Il veut éliminer la faille qu’il a si sans vergogne – et récemment – exploitée.

Le dernier paragraphe de l’American Families Plan de l’administration, publié le mois dernier, comprend ce libellé:

Pour terminer, les travailleurs et les investisseurs à revenu élevé paient généralement une taxe Medicare de 3,8 pour cent sur leurs revenus, mais l’application est incohérente entre les contribuables en raison de lacunes dans la loi. La réforme fiscale du président appliquerait les impôts de manière cohérente à ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars, garantissant que tous les Américains à revenu élevé paient les mêmes taxes de Medicare.

Joe Biden sait tout sur «l’application incohérente» de cette taxe de 3,8 pour cent en raison de «lacunes dans la loi», car il a exploité ces lacunes lui-même. Maintenant, après avoir esquivé plus d’un demi-million de dollars en taxes Medicare et Obamacare, Biden a soudainement obtenu la religion et veut combler cette faille pour les autres.

Les ironies ne s’arrêtent pas là. Dans un récent discours sur son plan fiscal, Biden a affirmé que «nous n’allons pas priver [wealthy] cadres »de« leur deuxième ou troisième domicile: »

Ce choix de mots semble très intrigant de la part de quelqu’un qui, tout en évitant des centaines de milliers de dollars d’impôts fédéraux, a utilisé l’argent qu’il a économisé pour acheter une maison de plage de 2,7 millions de dollars dans le Delaware et louer ce manoir à l’extérieur de Washington:

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Monsieur le Président, Audit Thyself

Le plan fiscal du président comprend également des dispositions visant à «accroître les investissements dans l’IRS, tout en veillant à ce que les ressources supplémentaires soient consacrées à l’application de la loi contre ceux qui ont les revenus les plus élevés». Si Joe Biden croit tellement en cette disposition, il devrait commencer par demander à l’IRS de vérifier ses déclarations de revenus de 2017 à 2020, étant donné que les experts fiscaux ont qualifié son utilisation de l’échappatoire des «bénéfices des entreprises» de manière agressive qu’elle pourrait potentiellement enfreindre les directives fédérales.

L’atmosphère fébrile actuelle de cynisme et de mépris envers Washington découle en grande partie des politiciens qui disent une chose et en font une autre. Pour Joe Biden – qui prêche «l’équité fiscale», mais utilise les échappatoires qu’il veut éliminer pour les autres – comprendre ce phénomène ne devrait pas demander beaucoup d’efforts. Il n’a qu’à se regarder dans le miroir.