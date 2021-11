Sesame Workshop India et Planet Water Foundation s’associent pour promouvoir une hygiène des mains durable

Dans le contexte de la pandémie actuelle de Covid-19, Sesame Workshop India (SWI) fait passer ses initiatives en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) au niveau supérieur. SWI s’est associé à Planet Water Foundation et cible la saison diarrhéique (pic de mortalité due à la diarrhée au mois de janvier) pour renouveler et renforcer le besoin de se laver les mains et de maintenir l’hygiène comme moyen sûr d’éviter la maladie qui est le 8e- cause la plus élevée de décès dans le monde. Les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans, et ont été responsables de la mort de 370 000 enfants en 2019 (données OMS).

L’eau potable, l’assainissement et l’hygiène sont essentiels à la santé et au bien-être des enfants. Avec la croissance des techniques de communication numérique, SWI s’est concentré sur la technologie et la narration pour combler le fossé de la communication et atteindre les enfants et leurs familles pour catalyser un changement de paradigme dans les habitudes des masses.

Avec le soutien de Planet Water Foundation, SWI a récemment lancé une chanson spéciale sur le lavage des mains – Chhapa Chhap (disponible ici – youtu.be/3AQwLslNHqg) mettant en vedette les muppets préférés des enfants, Elmo, Cookie Monster et Abby, transmettant le message de se laver les mains en utilisant du savon pour les protéger. contre les maladies mortelles. De plus, pour promouvoir les habitudes d’hygiène des mains chez les enfants, Sesame Workshop India a amplifié le message via des vidéos attrayantes, des livres électroniques et des affiches qui ont été développés dans le cadre de son initiative mondiale – » Prendre soin les uns des autres « , via diverses plateformes de médias sociaux. .

Sesame Workshop India s’est toujours concentré sur les modes de communication visuels, qui créent du divertissement, de la viralité, du plaisir, du rappel et comblent le fossé linguistique. Ses initiatives grand public – émissions de télévision, initiatives de radio communautaire se concentrent sur la création de communautés de changement.

Pour aider les enfants à devenir plus intelligents, plus forts et plus gentils et à créer un monde de possibilités pour eux, SWI s’est engagé avec 216 millions d’enfants en Inde de moins de 8 ans dans les foyers, les salles de classe et les communautés avec du contenu et des programmes sur l’alphabétisation et le calcul précoces, WASH et l’hygiène, la nutrition et l’égalité des sexes. Fournissant une éducation à domicile à plus de quatre-vingt-dix mille enfants dans neuf États, SWI aide les enfants à rattraper leur retard et à être prêts pour l’école au cours de la prochaine année scolaire. Sesame Workshop India développe et distribue du contenu de haute qualité et engageant par le biais d’initiatives de sensibilisation à la télévision, à la radio, à la radio communautaire (CR), au numérique et sur le terrain.

La radio par téléphone a été une technique très efficace pour garantir que des ménages complets puissent consommer les messages ensemble dans des communautés qui n’ont accès à aucune autre forme de communication et de moyens de communication, ce qui en fait une initiative unique pour influencer la population rurale jusqu’à présent non desservie.

Planet Water Foundation est une organisation à but non lucratif axée sur l’apport d’eau potable aux communautés les plus pauvres du monde grâce à l’installation de systèmes de filtration d’eau communautaires et au déploiement de programmes d’éducation à l’hygiène. Ses projets sont axés sur les écoles, les enfants et les communautés rurales. Depuis 2009, Planet Water a déployé plus de 1 500 projets qui offrent un accès à l’eau potable à plus de deux millions de personnes dans 15 pays.

Kristen Steele, vice-présidente de l’éducation et créatrice du matériel d’éducation à la santé et à l’hygiène de l’eau et de la plate-forme de mise en œuvre scolaire de la Planet Water Foundation, a déclaré que « le lavage des mains est une habitude d’hygiène saine et rentable qui peut prévenir de nombreuses maladies parmi les gens et sauver des vies. Alors que la pandémie a conduit à une augmentation des niveaux de sensibilisation au lavage des mains, nous visons à continuer à mettre l’accent sur le maintien de ce comportement d’hygiène avec Sesame Workshop India.

Soutenant les besoins en matière de santé et d’hygiène des jeunes enfants indiens, Sonali Khan, directrice générale de Sesame Workshop India, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Planet Water Foundation, nous visons à renforcer davantage les messages sur le lavage des mains avec Elmo et Chamki aux risque plus élevé de souffrir de maladies évitables comme la diarrhée, tout type de grippe, etc., et obtenir des résultats positifs en matière de santé et d’hygiène pour répondre à leurs besoins de développement.

