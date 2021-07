Session budgétaire de l’Assemblée du Bengale occidental (BM) 2021 : la session de l’Assemblée risque d’être orageuse, l’œil sur le discours du gouverneur

in

Le Conseil législatif du Bengale occidental a été créé en 1952 et aboli en 1969 sous le gouvernement du Front uni.

Dernière mise à jour de la session budgétaire du Bengale occidental 2021-22 : La première session de la nouvelle Assemblée du Bengale occidental commence aujourd’hui. La session risque d’être houleuse avec le gouvernement Mamata Banerjee d’une part et l’opposition BJP et le gouverneur Jagdeep Dhankhar d’autre part qui s’affrontent sur une série de questions, y compris la violence post-électorale. La session commence aujourd’hui avec le discours du gouverneur et se poursuivra jusqu’au 8 juillet. Le budget de l’État pour 2021-2022 serait placé le 7 juillet. Dhankhar avait déjà soulevé quelques questions sur le projet de discours qui lui a été envoyé par le gouvernement de l’État. Selon des sources, le Raj Bhavan voulait inclure les incidents de violence post-électorale dans l’État auxquels le gouvernement TMC avait une objection.

« La norme est que le gouverneur lit le discours préparé par le gouvernement de l’État. Le gouverneur ne peut apporter aucun changement selon ses caprices et fantaisies », a déclaré le whip en chef du TMC, Nirmal Ghosh. L’année dernière également, il s’était opposé à une partie du contenu du discours, mais l’avait lu. À l’appui de Dhankhar, l’ancien gouverneur de Tripura et chef du BJP, Tathagata Roy, a déclaré qu’il n’y avait aucune règle établie selon laquelle le discours du gouverneur à l’assemblée devait être exactement tel que rédigé par le gouvernement de l’État. Le BJP, avec 75 députés, est la principale opposition à l’assemblée du Bengale. Le Congrès et les partis de gauche ne sont pas représentés dans l’Assemblée actuelle. Cependant, leur partenaire d’alliance ISF a un député.

