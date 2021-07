Session de mousson du Parlement 2021 : calendrier des dates, nombre total de séances, projets de loi clés, réunions et tout ce que vous devez savoir

Plus de 400 députés et plus de 200 membres du personnel ont déjà été vaccinés avant la session.

Session de mousson du Parlement 2021 Programme complet, nombre total de séances, projets de loi clés : alors que le gouvernement et l’opposition se préparent à s’affronter, la session de mousson du Parlement devrait commencer demain, c’est-à-dire le 19 juillet. La session est susceptible de se terminer le 13 août. Les deux chambres du Parlement, Lok Sabha et Rajya Sabha ont déjà émis des ordres officiels indiquant le début de la session de la mousson. La sixième session du 17e Lok Sabha comptera probablement une vingtaine de séances. Le Parlement se réunira de 11 heures à 18 heures.

Plus de 400 députés et plus de 200 membres du personnel ont déjà été vaccinés avant la session. La session de mousson se tiendra en suivant les protocoles Covid qui incluent le maintien de la distance sociale, bien que les deux maisons siègent simultanément.

Selon les données législatives du PRS, environ 38 projets de loi sont en instance au Parlement, dont 9 sont inscrits pour examen et adoption, tandis que 17 autres sont inscrits pour présentation, examen et adoption.

Projets de loi clés répertoriés pour examen et adoption :

Le projet de loi de 2019 sur le règlement de la technologie de l’ADN (utilisation et application)

Le projet de loi sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement), 2019

Le projet de loi sur la maternité de substitution (règlement), 2019

Le projet de loi sur le règlement (modification) de l’affacturage, 2020

Le projet de loi sur les technologies de procréation assistée (règlement), 2020

Le projet de loi sur la réforme du tribunal (rationalisation et conditions de service), 2021

Le projet de loi d’amendement sur la justice pour mineurs (soins et protection des enfants), 2021

Le projet de loi sur les instituts nationaux de technologie alimentaire, d’entrepreneuriat et de gestion, 2021

Le projet de loi sur les aides maritimes à la navigation, 2021

Le projet de loi sur le code de l’insolvabilité et de la faillite (modification), 2021

Projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée (modification), 2021

Projet de loi de 2021 sur l’Autorité de réglementation et de développement des caisses de retraite (amendement)

Projet de loi de 2021 sur la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement)

Le projet de loi sur les services essentiels de défense, 2021 – remplace une ordonnance

Projet de loi sur les experts-comptables, les experts-comptables des travaux et les secrétaires d’entreprise (amendement), 2021

Le projet de loi sur les universités centrales (amendement), 2021

Projet de loi sur l’Institut indien de gestion forestière, 2021

Le projet de loi de 2021 sur la Commission pour la gestion de la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale et les régions avoisinantes – remplace une ordonnance

Le projet de loi de cantonnement, 2021

Le projet de loi indien sur l’Antarctique, 2021

Le projet de loi d’amendement sur les zones houillères (acquisition et développement), 2021

Le projet de loi (modification) sur l’électricité, 2021

Le projet de loi sur la traite des personnes (prévention, protection et réadaptation), 2021

Le projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure, 2021

Le projet de loi sur les pêches maritimes indiennes, 2021

Le projet de loi de 2021 sur les pipelines de pétrole et de minéraux (modification)

Cependant, selon les rapports, le gouvernement devrait adopter environ 15 projets de loi au cours de la session, notamment le projet de loi sur la technologie de l’ADN, le projet de loi sur les technologies de procréation assistée, le maintien et le bien-être des parents et des personnes âgées, le projet de loi sur la réforme des tribunaux et le projet de loi modifiant le règlement sur l’affacturage. Le gouvernement a énuméré 23 projets de loi à déposer à la Chambre basse, dont 17 nouveaux projets de loi et six projets de loi déposés plus tôt.

Le président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, a tenu hier une réunion de tous les partis exhortant le gouvernement et les chefs de file des partis d’opposition à assurer une session productive. Naidu a déclaré que le Parlement dysfonctionnel ajoute à la morosité ambiante.

