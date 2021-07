Session de mousson du Parlement 2021, Lok Sabha Rajya Sabha Mises à jour en direct: la session de mousson est prête pour un début orageux

Photo : réunion de tous les partis organisée hier par le président du Lok Sabha, Om Birla.

Session de mousson du Parlement 2021 Couverture en direct de 2021 : La session de mousson du Parlement commence aujourd’hui. Le gouvernement a préparé un grand programme législatif pour la session de la mousson du Parlement à partir de lundi, alors même que l’opposition est impatiente de s’emparer de la dispense au pouvoir sur une foule de questions, notamment la gestion de la deuxième vague de COVID-19, la hausse des prix du carburant et les agriculteurs. ‘ remuer. Au cours de la session, la question d’un rapport d’un consortium médiatique international trouverait un écho dans les deux Chambres. Il a affirmé que plus de 300 numéros de téléphone portable vérifiés, dont ceux de deux ministres en exercice, plus de 40 journalistes, trois dirigeants de l’opposition et un juge en exercice, ainsi que des dizaines d’hommes d’affaires et de militants, auraient pu être ciblés pour piratage via un logiciel espion israélien vendu uniquement aux agences gouvernementales. . L’opposition s’en servirait pour cibler le gouvernement, car certains des députés ont décidé de donner des avis de motion d’ajournement pour discuter de la question à la Chambre.

Le gouvernement a cependant rejeté les allégations de toute sorte de surveillance de sa part, affirmant qu’il “n’a aucune base concrète ou vérité associée à cela”. Affirmant que « l’Inde est une démocratie solide qui s’engage à garantir le droit à la vie privée à tous ses citoyens en tant que droit fondamental », elle a rejeté le reportage des médias comme une tentative de jouer « le rôle d’enquêteur, de procureur ainsi que de jury ». . Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dimanche lors d’une réunion multipartite que le gouvernement était prêt pour une discussion saine et significative sur les questions au Parlement, selon le ministre des Affaires parlementaires Pralhad Joshi. Un communiqué officiel a déclaré plus tard que Modi a déclaré aux dirigeants de la salle que, selon les traditions de démocratie saine du pays, les questions concernant les personnes devraient être soulevées à l’amiable et que le gouvernement devrait avoir la possibilité de répondre à ces discussions.

