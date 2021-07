Session de mousson : insolvabilité du pré-pack, priorité à la privatisation des banques

La disposition de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, selon laquelle aucun actionnaire d’une société bancaire – PSB ou banque du secteur privé – ne peut exercer ses droits de vote à plus de 26%, est également en cours de révision, ont ajouté des sources.

Les principaux amendements au code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) visant à ratifier le régime de résolution dit « pre-pack » pour les MPME et les modifications apportées aux lois bancaires pour aider à la privatisation figurent à l’ordre du jour économique de la session de mousson du Parlement, prévue du 19 juillet et le 13 août.

Le gouvernement demandera également l’approbation du Parlement au projet de loi sur la société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement) afin de donner un accès limité dans le temps aux déposants pour leur montant assuré de Rs 5 lakh si les banques font faillite. Il présentera également un projet de loi visant à supprimer les licences de l’activité de distribution d’électricité et à autoriser toute entité à gérer des sociétés de distribution (discoms) n’importe où dans le pays pour favoriser la concurrence.

Le gouvernement a modifié l’IBC par le biais d’une ordonnance début avril pour introduire le régime de résolution de pré-pack pour les MPME, en vertu duquel seul le débiteur pourra déclencher son propre processus de faillite. Selon les analystes, le nouveau système pourrait potentiellement permettre une résolution beaucoup plus rapide que le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et réduire les coûts. En outre, les promoteurs continueront de gérer les MPME, contrairement au CIRP où le professionnel de la résolution gère les affaires avec les conseils des créanciers financiers. Cela réduira également les litiges, souvent déclenchés par des promoteurs défaillants pour conserver le contrôle de leurs entreprises, et aidera des milliers de MPME qui luttent pour faire face aux ravages causés par la pandémie de Covid-19.

Même si les projets de loi pertinents ne figurent pas dans la liste initiale des 17 projets de loi à examiner et à adopter en session, le gouvernement modifiera ou abrogera les lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980 (lois sur la nationalisation). Le plafond des droits de vote de 10 % pour un actionnaire non gouvernemental indépendamment de sa participation est un obstacle à la privatisation des banques du secteur public, ont indiqué des sources.

Dans le discours du budget de l’exercice 22, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé le plan du gouvernement de privatiser deux banques du secteur public et une compagnie d’assurance générale au cours de l’exercice en cours. Il a été rapporté que la Banque centrale de l’Inde et la Banque indienne d’outre-mer (IOB) seront privatisées cette année, conformément aux suggestions de Niti Aayog, mais il n’y a pas encore de mot officiel.

La disposition de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, selon laquelle aucun actionnaire d’une société bancaire – PSB ou banque du secteur privé – ne peut exercer ses droits de vote à plus de 26%, est également en cours de révision, ont ajouté des sources.

Les modifications probables apportées aux lois sur la nationalisation et à la loi sur la réglementation bancaire sont considérées comme faisant partie d’un processus plus large visant à privatiser davantage d’OSP en temps voulu après que le gouvernement a classé le secteur bancaire comme un secteur stratégique. Selon la politique, le gouvernement devra réduire le nombre de PSB en temps voulu à un maximum de 12 à partir de 12 maintenant.

Dans le cadre du projet de loi de 2021 sur la société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement), le gouvernement envisage de fixer un délai de 90 jours pour que les clients puissent avoir accès à leurs dépôts jusqu’à un montant assuré de Rs 5 lakh si leur les banques font faillite ou les retraits sont limités. Dans le budget de l’exercice 21, le gouvernement avait annoncé l’augmentation de la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh. Cette décision apportera un certain soulagement aux personnes victimes d’une grave fraude à la Punjab et à la Maharashtra Co-operative Bank, tandis que les clients de Yes Bank ont ​​également rencontré des difficultés pour retirer leur argent.

En vertu du projet de loi sur la distribution d’électricité, les discothèques gérées par l’État en place devront « fournir un accès non discriminatoire à leur système de distribution à toutes les discothèques enregistrées dans la même zone de fourniture », en échange de frais de transport qui seront déterminés par les régulateurs de l’électricité de l’État.

Le projet de loi modifiant le projet de loi de 2021 sur les zones houillères (acquisition et développement) permettra l’acquisition de terres pour l’exploitation commerciale du charbon par des acteurs du secteur privé.