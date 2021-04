Session de mousson: le gouvernement va modifier les principales lois de privatisation du PSB

Le plan, selon des sources officielles, est d’opter pour la modification des lois pertinentes en une seule fois, afin que le processus de privatisation du PSB ne soit pas entravé par des obstacles juridiques.

Le gouvernement a entamé des consultations interministérielles pour rédiger les modifications législatives nécessaires à la privatisation des banques du secteur public (PSB). Le plan, selon des sources officielles, est d’opter pour la modification des lois pertinentes en une seule fois, afin que le processus de privatisation du PSB ne soit pas entravé par des obstacles juridiques.

Des délibérations sont en cours au sein du gouvernement sur l’opportunité d’abroger les lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980 (lois sur la nationalisation). Le plafond des droits de vote de 10% pour un actionnaire non gouvernemental indépendamment de son actionnariat fait partie des principales contraintes identifiées, selon les sources.

La disposition de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, selon laquelle aucun actionnaire d’une société bancaire – PSB ou banque privée – ne peut exercer un droit de vote à plus de 26%, est également en cours de révision, ajoutent-ils.

Dans le discours du budget FY22, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé le projet du gouvernement de privatiser deux PSB et une compagnie d’assurance générale au cours de l’exercice en cours. Ceci est considéré comme faisant partie d’un processus plus large de privatisation d’un plus grand nombre de PSB. Alors que le Niti Aayog aurait identifié quelques candidats PSB à la privatisation, la RBI et le gouvernement sont en pourparlers sur la privatisation des deux banques au cours de l’année en cours.

Selon les sources, avant d’abroger les lois sur la nationalisation des banques, une procédure doit être élaborée pour le passage des PSB de ces lois à la loi sur les sociétés. Les précédents en la matière sont à l’étude. D’autres sociétés sont passées d’autres lois à la loi sur les sociétés, mais aucune nationalisée n’a encore connu une telle transition. Il y avait 5 à 6 banques, dont Axis Bank, ICICI et IDBI Bank, qui appartenaient à un certain moment à l’État, mais qui n’étaient pas des banques nationalisées. Par conséquent, leur privatisation s’est déroulée sans heurts. Après consultations et recherche d’avis juridiques, une action législative concernant les actes de nationalisation et la loi sur la réglementation bancaire est attendue lors de la session de mousson du Parlement.

«Accorder des droits de vote plus élevés aux promoteurs sera la bonne étape vers un système bancaire plus libéral. Les banques devraient faire un effort supplémentaire en adoptant le bon mécanisme de gouvernance. Cela est nécessaire pour convaincre tyeh RBI de changer sa position actuelle qui est de limiter le contrôle des promoteurs », a déclaré Shravan Shetty, MD – Services financiers, Primus Partners.

Pas moins de 14 banques privées ont été nationalisées en 1970 par le gouvernement Indira Gandhi, suivies de six autres banques en 1980. Le gouvernement Narendra Modi tente de libérer l’emprise du secteur public en encourageant les acteurs privés à acquérir des actifs publics. Récemment, il a abrogé la loi régissant la BPCL pour ouvrir la voie à sa privatisation.

Déjà, le gouvernement NDA a entrepris une série d’exercices de consolidation dans l’espace bancaire du secteur public. En conséquence, le nombre de banques publiques est passé de 27 en 2017 à 12 maintenant. L’idée est de créer quelques banques solides pour soutenir l’appétit de crédit croissant de l’économie, aider à inverser le glissement de la croissance économique et réduire les coûts grâce à une plus grande synergie. Selon la nouvelle politique sectorielle stratégique, le gouvernement conservera à terme un maximum de quatre banques publiques tout en en privatisant ou en fusionnant d’autres.

Comme FE l’avait signalé précédemment, le Niti Aayog avait demandé au gouvernement de conserver le contrôle des quatre principaux prêteurs publics du pays – State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda et Canara Bank – tout en recommandant que trois petits PSB – Punjab & Sind Bank, Bank of Maharashtra et Uco Bank – privatisées en priorité. En ce qui concerne les cinq autres PSB (Bank of India, Union Bank, Indian Overseas Bank, Central Bank et Indian Bank), le gouvernement peut soit les fusionner avec les quatre plus grands qu’il choisit de conserver, soit réduire sa participation dans ces derniers dans un délai imparti. -frame à 26%, avant de sortir complètement, selon une proposition antérieure de Niti Aayog.

Entre FY15 et FY20, le Centre a dû injecter autant que Rs 3,2 crore de lakh pour consolider la base de capital des PSB liés aux créances douteuses. Pourtant, leur capitalisation boursière s’est érodée de façon constante et substantielle ces dernières années avant même que la pandémie de Covid-19 ne les frappe.

