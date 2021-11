Les 12 députés suspendus comprennent six du Congrès, à savoir Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Hussain et Akhilesh Singh.

Douze députés du Rajya Sabha, dont six du Congrès, ont été suspendus lundi pour le reste de la session d’hiver du Parlement en raison de leur inconduite et de leur comportement indiscipliné au cours de la dernière session. Le vice-président de Rajya Sabha, Harivansh Narayan Singh, a annoncé la suspension des membres et a ajourné la Chambre jusqu’à mardi.

Les 12 députés comprennent six du Congrès, à savoir Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Hussain et Akhilesh Singh. Priyanka Chaturvedi et Anil Desai de Shiv Sena, Dola Sen et Shanta Chhetri du Trinamool Congress, Elamaram Kareem du CPM et Binoy Viswam du CPI sont les autres suspendus pour indiscipline lors de la dernière session de la Chambre.

Une note indiquait qu’ils avaient volontairement entravé les affaires de la maison par « des actes d’inconduite sans précédent, un comportement méprisant, violent et indiscipliné et des attaques intentionnelles contre le personnel de sécurité » le dernier jour de la session de la mousson.

Qualifiant la suspension de « comportement antiparlementaire », la députée de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a déclaré: « De la Cour de district à la Cour suprême, un accusé est même entendu là-bas, des avocats sont également fournis pour eux, parfois des fonctionnaires du gouvernement sont envoyés pour prendre leur version. Ici, notre version n’a pas été prise.

« Si vous voyez les images de vidéosurveillance, il a été enregistré comment les hommes maréchaux bousculaient les femmes parlementaires. Tout cela d’un côté et votre décision de l’autre ? De quel genre de comportement antiparlementaire s’agit-il ? » elle a ajouté.

La Chambre haute avait été témoin de scènes laides lorsque les membres de l’opposition protestaient contre les trois projets de loi sur l’agriculture pendant la session de la mousson. Le 11 août, plusieurs députés de l’opposition sont montés sur la table des fonctionnaires, ont agité du tissu noir et jeté des dossiers lorsque la Chambre a entamé une discussion sur la protestation des agriculteurs contre les nouvelles lois de réforme.

La session de la mousson devait se terminer le 13 août, mais les deux Chambres ont dû être ajournées sine die deux jours plus tôt en raison de perturbations et de protestations constantes contre la ligne d’espionnage de Pegasus et les trois lois agricoles.

Le ministre de l’Union Piyush Goyal avait exhorté le président du Rajya Saba, Venkaiah Naidu, en août, à former un comité spécial qui enquêterait en détail sur les délibérations de la Chambre et prendrait des mesures strictes contre ces députés.

