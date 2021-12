Session d’hiver du Parlement 2021 Mises à jour en direct: Oppn exige une discussion sur les meurtres de civils du Nagaland et le projet de loi modifiant la loi sur les stupéfiants à Lok Sabha aujourd’hui

Le meurtre de civils lors d’une opération anti-insurrectionnelle dans le Nagaland est susceptible de secouer les deux chambres du Parlement aujourd’hui.

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : Au milieu des protestations en cours de l’opposition contre la suspension de 12 députés du Rajya Sabha, le meurtre de civils lors d’une opération anti-insurrectionnelle au Nagaland est susceptible de secouer les deux chambres du Parlement aujourd’hui. Les partis d’opposition ont déjà pris pour cible le Centre à cause de l’incident, qui a coûté la vie à au moins 15 civils dimanche.

Pendant ce temps, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, devrait présenter un projet de loi modifiant la loi de 1985 sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Rijuju présentera un projet de loi modifiant la loi de 1954 sur les juges de la Haute Cour (salaires et conditions de service) et la loi de 1958 sur les juges de la Cour suprême (salaires et conditions de service).

