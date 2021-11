Session d’hiver du Parlement à partir du 29 novembre ; Oppn susceptible de coincer le gouvernement sur l’inflation, Lakhimpur, protestation des agriculteurs

La session d’une durée de 25 jours comprendra 19 séances et se tiendra avec tous les protocoles Covid-19 comme les sessions précédentes tenues au cours des derniers un an et demi.

La session d’hiver du Parlement débutera le 29 novembre et se terminera le 23 décembre, a annoncé mercredi le secrétariat du Lok Sabha dans un communiqué de presse. Le Comité du Cabinet sur les affaires parlementaires (CCPA) s’était réuni plus tôt ce mois-ci pour approuver ces dates et avait recommandé au président de convoquer la session.

La session d’une durée de 25 jours comprendra 19 séances et se tiendra avec tous les protocoles Covid-19 comme les sessions précédentes tenues au cours des derniers un an et demi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.