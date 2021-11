Session d’hiver du Parlement : le Centre déposera demain un projet de loi visant à abroger les lois agricoles à Lok Sabha

Le projet de loi stipule que bien que « seul un petit groupe d’agriculteurs proteste » contre ces législations, le besoin du moment est d’emmener tout le monde pour une croissance inclusive.

Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, proposera le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles 2021 pour adoption à Lok Sabha le 29 novembre, le premier jour de la session d’hiver du Parlement, a rapporté aujourd’hui l’agence de presse ANI.

Le gouvernement présentera lundi à Lok Sabha un nouveau projet de loi, qui stipule que bien que « seul un petit groupe d’agriculteurs proteste » contre ces législations, le besoin de l’heure est d’emmener tout le monde pour une croissance inclusive.

Le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles, 2021 a été inscrit pour introduction et adoption à Lok Sabha le premier jour de la session d’hiver du Parlement lundi. Le BJP au pouvoir et le principal parti d’opposition, le Congrès, ont envoyé des whips à leurs députés pour qu’ils soient présents ce jour-là.

Dans une allocution spéciale à la nation, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le 19 novembre que les trois lois agricoles, qui ont été adoptées par le Parlement en septembre de l’année dernière, seront abrogées lors de la session d’hiver et a déclaré que ces lois avaient été adoptées pour le bien-être des agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs, mais son gouvernement n’a pas pu expliquer les avantages à certains agriculteurs malgré ses efforts. La Cour suprême avait suspendu l’application des trois lois en janvier.

Le haut dirigeant du Congrès, Manish Tewari, a cependant critiqué le libellé des « Objets et raisons » du projet de loi d’abrogation, alléguant que le gouvernement rabaissait le sacrifice d’environ 700 agriculteurs décédés lors de la manifestation.

«Pourquoi le frotter surtout quand @PMOIndia s’est excusé auprès des agriculteurs. Dans la déclaration sur les objets et les raisons du projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles-2021, pourquoi écrire « Même si un petit groupe d’agriculteurs proteste contre ces lois » rabaisse le sacrifice de 700 agriculteurs étranges qui sont morts en se débattant », a tweeté Tewari.

Pendant ce temps, le Samyukt Kisan Morcha a suspendu sa marche en tracteur du 29 novembre vers le Parlement et tiendra une réunion le mois prochain pour décider de sa future ligne de conduite.

Alors que les agriculteurs poursuivaient leurs manifestations aux frontières de Delhi, Tomar, dans un communiqué officiel, leur a demandé de mettre fin à leurs agitations, le gouvernement ayant accepté leur demande initiale d’abrogation des trois lois. Il a déclaré que le Centre avait également accepté leur demande de dépénalisation du brûlage du chaume.

Selon la liste des activités de Lok Sabha pour le 29 novembre, «le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, demandera l’autorisation de présenter un projet de loi visant à abroger l’accord sur l’assurance des prix et les services agricoles de 2020 des agriculteurs (autonomisation et protection), le Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation Act), 2020, la Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 et modifiant la Essential Commodities Act, 1955. Présenter également le projet de loi ».

Dans l’énoncé des « Objets et raisons » du projet de loi, le gouvernement a mis en évidence les mesures prises par celui-ci ces dernières années pour le bien-être des agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux.

« Pour permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits à des prix plus élevés et de bénéficier d’améliorations technologiques, les agriculteurs ont eu accès aux marchés agricoles qui les aideront à augmenter leurs revenus. Avec cet objectif, trois lois agricoles… ont été promulguées, dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer la condition des agriculteurs, y compris les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux », indique la copie du projet de loi.

Sans supprimer les mécanismes existants à la disposition des agriculteurs, de nouvelles voies ont été ouvertes pour le commerce de leurs produits. En outre, les agriculteurs étaient libres de choisir les avenues de leur choix où ils pouvaient obtenir plus de prix pour leurs produits sans aucune contrainte.

« Même si seul un groupe d’agriculteurs proteste contre ces lois, le gouvernement s’est efforcé de sensibiliser les agriculteurs à l’importance des lois agricoles et d’en expliquer les mérites à travers plusieurs réunions et autres forums », indique le projet de loi.

« Pendant la période COVID-19, les agriculteurs ont travaillé dur pour augmenter la production et répondre aux besoins de la nation. Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de l’indépendance – ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’, le besoin de l’heure est d’amener tout le monde ensemble sur la voie d’une croissance et d’un développement inclusifs », a-t-il ajouté.

Le projet de loi mentionnait que les trois lois accordaient aux agriculteurs la liberté de vendre leurs produits à n’importe quel acheteur à n’importe quel endroit de leur choix pour obtenir des prix rémunérateurs. En outre, les lois ont créé un écosystème dans lequel les transformateurs, les acheteurs en gros, les détaillants et les exportateurs organisés et autres peuvent s’engager directement avec les agriculteurs ; créé un cadre de facilitation pour le commerce électronique afin d’améliorer la transparence et la découverte des prix ; et a fourni un cadre juridique pour les contrats agricoles afin de protéger les intérêts des agriculteurs, de les autonomiser économiquement et d’assurer à l’avance le prix de leurs produits, selon le projet de loi.

Ces textes ont été pris pour le développement socio-économique global des agriculteurs et du secteur rural, a-t-il ajouté. Le gouvernement a fait plusieurs interventions pour soutenir les agriculteurs, y compris les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux en fournissant des semences de qualité, du crédit, des assurances, des achats et un soutien au marché, entre autres, selon la copie du projet de loi.

L’allocation budgétaire du ministère de l’Agriculture a été augmentée de plus de cinq fois depuis 2014, a-t-il ajouté. Des milliers d’agriculteurs, en particulier du Pendjab, de l’Haryana et de certaines parties de l’Uttar Pradesh, protestent contre les trois lois agricoles aux frontières de Delhi depuis un an.

Bien que les syndicats d’agriculteurs aient salué la récente décision du gouvernement d’abroger les trois lois agricoles, ils ont déclaré que leur protestation se poursuivrait jusqu’à ce que les lois soient totalement et officiellement retirées et que d’autres demandes, y compris une garantie légale de prix de soutien minimum pour les cultures, soient satisfaites.

