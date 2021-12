Session d’hiver du Parlement : le Rajya Sabha a perdu 52,5% des séances prévues au cours de la première semaine en raison de « perturbations et d’ajournements forcés »

Le chef de la Chambre Piyush Goyal a déclaré vendredi comment une réconciliation pouvait-elle avoir lieu alors que ces membres ne voulaient pas s’excuser pour leur comportement indiscipliné lors de la session précédente.

Le Rajya Sabha a perdu 52,5% du temps de séance prévu au cours de la première semaine de la session d’hiver en cours qui s’est achevée vendredi dernier en raison de « perturbations et ajournements forcés ».

Vendredi dernier, le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, s’est entretenu avec certains dirigeants et ministres de l’opposition et a exhorté les deux parties à discuter davantage de leurs vues sur la suspension de 12 membres de la Chambre à la suite de la demande de révocation de l’opposition.

12 députés de l’opposition ont été suspendus de la Rajya Sabha lundi pour toute la session d’hiver du Parlement pour leur conduite « indisciplinée » lors de la session précédente en août. L’opposition a qualifié la suspension d’« antidémocratique et contraire à l’ensemble du règlement intérieur » de la Chambre haute.

Les députés suspendus comprennent six du Congrès, deux chacun du Congrès de Trinamool et Shiv Sena, et un chacun du CPI et du CPI(M). Ils ont organisé des manifestations d’une journée devant la statue du Mahatma Gandhi à l’intérieur du complexe du Parlement et ont décidé de continuer à le faire tous les jours jusqu’à ce que leur suspension soit révoquée.

Le chef de la Chambre Piyush Goyal a déclaré vendredi comment une réconciliation pouvait-elle avoir lieu alors que ces membres ne voulaient pas s’excuser pour leur comportement indiscipliné lors de la session précédente.

La question a été soulevée à la Chambre lorsque le chef du RJD, Manoj Kumar Jha, a déclaré dans le Rajya Sabha que certains membres du BJP avaient « fait exploser » le site du complexe du Parlement où les 12 membres suspendus organisaient une agitation. « Gatecrashing revient à enlever les valeurs démocratiques », a déclaré Jha.

Le gouvernement a déclaré qu’il pourrait envisager de révoquer la suspension des députés du Rajya Sabha s’ils s’excusent auprès de la Chambre. Cependant, l’opposition est restée ferme sur sa position en disant qu’il n’était pas question de présenter des excuses et a appelé à l’action contre eux comme une tentative de museler leur voix.

Jeudi, Naidu a déclaré que tandis que l’opposition qualifiait la suspension de 12 députés du Rajya Sabha d’« antidémocratique », elle ne disait pas un mot sur la raison pour laquelle les mesures avaient été prises contre eux, qu’il a qualifiées d’« actes de sacrilège ».

« Certains dirigeants et membres respectés de cette August House, dans leur sagesse, ont choisi de décrire la suspension de 12 membres comme « antidémocratique ». J’ai eu du mal à comprendre s’il y avait une justification à ce genre de récit propagé, mais je n’ai pas pu », a déclaré Naidu.

« Tout en qualifiant cette suspension d’antidémocratique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chambre, même pas un mot sur les raisons invoquées pour la suspension, la conduite dédaigneuse de certains membres au cours de la dernière session, que j’ai catégoriquement qualifiée d' »actes de sacrilège » », a-t-il ajouté. a ajouté le président du Rajya Sabha.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.