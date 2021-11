Le camouflet du TMC au Congrès est intervenu quelques jours après que Kharge eut déclaré que le grand vieux parti se coordonnerait avec tous les camps de l’opposition, y compris le TMC, pendant la session d’hiver.

Mettant en évidence la perception de liens tendus avec le Congrès, le Congrès de Trinamool dirigé par Mamata Banerjee se dit « désintéressé » de la coordination avec le Grand Old Party lors de la prochaine session d’hiver du Parlement. Il est également peu probable que le TMC assiste à la réunion des partis d’opposition convoquée par le chef du Congrès Mallikarjun Kharge le 29 novembre.

Le camouflet du TMC au Congrès est intervenu quelques jours après que Kharge, le chef de l’opposition au Rajya Sabha, eut déclaré que le grand vieux parti se coordonnerait avec tous les camps de l’opposition, y compris le TMC, pendant la session d’hiver. Au milieu des relations tendues entre les deux, le TMC a conseillé au Congrès qu’il devrait avoir « une bonne coordination interne et mettre de l’ordre dans sa propre maison ».

« Nous ne souhaitons pas nous coordonner avec le Congrès pendant la session d’hiver. Les dirigeants du Congrès devraient d’abord se coordonner entre eux. Ils devraient mettre de l’ordre dans leur propre maison et ensuite penser à se coordonner avec d’autres camps », a déclaré à PTI un haut responsable de TMC, au courant de la décision du parti, sous couvert d’anonymat.

Lorsqu’on lui a demandé si le TMC se coordonnerait avec d’autres partis d’opposition, il a déclaré : « Nous soulèverons plusieurs questions concernant l’intérêt du peuple et nous coordonnerons avec eux. Nous n’assisterons probablement pas à la réunion des partis d’opposition convoquée par le Congrès.

Parlant de l’aversion pour le Congrès dans la lutte contre le BJP, il a déclaré que « leurs dirigeants manquent de détermination pour s’attaquer au camp du safran ».

Le TMC tiendra sa réunion de comité de coordination nationale le 29 novembre à la résidence du ministre en chef du Bengale occidental et du chef du parti Mamata Banerjee ici. Le parti discutera de diverses questions, dont sa stratégie lors de la session d’hiver du Parlement, a déclaré le chef du TMC.

Banerjee, en juillet, a été choisi à l’unanimité comme président du parti parlementaire TMC. Le chef du parti Rajya Sabha de TMC, Derek O’Brien, tout en énumérant les sujets que le parti aborderait pendant la session d’hiver, a déclaré que les problèmes « s’auto-sélectionnent ».

« Les questions à traiter lors de la session d’hiver du Parlement s’auto-sélectionnent. Par exemple, nous soulèverons les questions de l’abrogation des lois agricoles, de la législation pour assurer la MSP, de la prolongation des mandats des directeurs ED et CBI, de la compétence accrue de BSF, de l’affaiblissement de la structure fédérale, des prix du carburant et de la privatisation des banques », a-t-il déclaré.

Le Congrès de Trinamool s’est insurgé contre l’échec présumé du Congrès à lutter contre le BJP. Récemment, il avait qualifié le Congrès de parti « incapable et incompétent » et affirmé que le TMC dirigé par Mamata Banerjee ne pouvait pas être blâmé pour le fait que leurs dirigeants ont sauté le navire.

Le mois dernier, la relation entre les deux camps a atteint un nouveau creux après que le parti de Banerjee a creusé la défaite de Rahul Gandhi à Amethi dans les sondages Lok Sabha 2019, se demandant si le Congrès l’effacerait grâce à une tendance Twitter. Les liens entre le Congrès et le TMC se sont récemment tendus après que le porte-parole de ce dernier, « Jago Bangla », a affirmé que Banerjee, et non Rahul Gandhi, était devenu le visage de l’opposition contre le Premier ministre Narendra Modi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.