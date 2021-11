Session d’hiver: le Congrès délivre un fouet à trois lignes à ses députés de Lok Sabha, leur demande d’être présent le 29 novembre

Le haut dirigeant et porte-parole du Congrès, Anand Sharma, a déclaré que le gouvernement du BJP avait promulgué de nombreuses lois contournant le contrôle parlementaire, insultant ainsi la démocratie parlementaire.

Le parti du Congrès a adressé aujourd’hui un fouet à trois lignes à ses députés de Lok Sabha et leur a demandé d’être présents à la chambre basse le 29 novembre sans faute et de soutenir la position du parti. La session d’hiver du Parlement commence le 29 novembre. Le parti a également riposté au gouvernement BJP l’accusant de fonctionner avec autorité. La remarque du parti est venue en réponse à la remarque du Premier ministre Narendra Modi faite lors de son discours le jour de la Constitution dans lequel il a déclaré que les partis familiaux sont un danger pour la démocratie car ils vont à l’encontre de l’esprit de la démocratie. Les partis d’opposition, y compris le Congrès, avaient boycotté la célébration qui se tenait dans la salle centrale du Parlement.

S’adressant aux médias aujourd’hui, le haut dirigeant et porte-parole du Congrès, Anand Sharma, a déclaré que le gouvernement du BJP avait promulgué de nombreuses lois contournant le contrôle parlementaire, insultant ainsi la démocratie parlementaire.

« Notre protestation d’aujourd’hui est basée sur des principes fondamentaux. Nous avons protesté pour rappeler au pays que la Constitution n’est pas respectée, la Constitution est minée, la démocratie parlementaire est minée et insultée avec la promulgation de lois contournant le contrôle, ce qui crée d’énormes problèmes car chaque loi promulguée par le Parlement a un impact sur les masses, » il a dit.

Sharma a déclaré que les partis nationaux et régionaux travaillent conformément à la Constitution indienne et que le Premier ministre Modi devrait faire une introspection avant de prononcer des sermons. Il a déclaré que la démocratie s’était renforcée dans le pays de 1947 à 2014 et que ce n’est que grâce à ce fait que Modi est devenu Premier ministre grâce à des élections libres et équitables. « Si la démocratie avait été en danger, si la Constitution n’avait pas été respectée, Modi n’aurait pas pu devenir Premier ministre en 2014 grâce à des élections libres et équitables… uniquement parce que la démocratie avait prospéré et prospéré en Inde », a-t-il déclaré.

Le Congrès avait boycotté l’événement. Le parti a précisé qu’il n’avait pas assisté à l’événement du Jour de la Constitution pour protester contre le fonctionnement autoritaire du BJP et pour rappeler au pays que la Constitution n’est pas respectée. Plusieurs autres partis, dont les partis de Gauche, TMC, NCP, DMK, Shiv Sena, IUML, RSP et RJD, n’ont pas assisté à l’événement aujourd’hui. Sharma a déclaré que le Congrès avait pris une décision consciente et s’était coordonné avec des partis partageant les mêmes idées qui ont également décidé collectivement de s’opposer à cette tendance autoritaire et au fonctionnement du gouvernement BJP.

