Session IE Thinc aujourd’hui sur les opportunités de subsistance pour les travailleurs migrants

Dans ces circonstances, il y a de fortes chances que les migrants continuent à lutter. (Source de la photo : IE)

Des centaines de millions de travailleurs migrants ont été les plus touchés par les perturbations économiques répétées induites par Covid, car leurs moyens de subsistance ont disparu du jour au lendemain. Alors que le taux de vaccination contre le Covid augmente, on espère que l’économie va croître et créer plus d’emplois. Mais cela se produira-t-il d’une manière qui crée des opportunités d’emploi pour les travailleurs migrants, qui sont chassés de chez eux par une détresse économique aiguë ?

Le pays assiste déjà à une reprise en « K » où les grandes entreprises ont rebondi tandis que des millions de petites entreprises marginales continuent de languir. Dans ces circonstances, il y a de fortes chances que les migrants continuent à lutter.

De plus, les preuves des deux dernières décennies montrent que l’économie indienne est passée d’une croissance sans emploi à une réduction de l’emploi total. Les taux de chômage constamment élevés sont devenus la nouvelle norme. Encore une fois, avec de faibles niveaux de compétences, les travailleurs migrants constatent souvent qu’ils ne peuvent participer qu’à un nombre limité d’activités.

Dans ces circonstances, que peuvent faire les gouvernements pour créer plus d’opportunités de subsistance pour les travailleurs migrants ? Quels sont les changements de politique nécessaires pour répondre aux doléances du chômage parmi les travailleurs migrants ? Quel est le rôle que les grandes entreprises du secteur privé peuvent jouer dans le processus ? Comment le secteur privé peut-il s’associer aux organisations de la société civile et aux gouvernements pour améliorer le sort des travailleurs migrants ?

La cinquième édition de la série de webinaires en huit parties Thinc Migration de The Indian Express, qui sera mise en ligne lundi, abordera ces questions. Présentée par Omidyar Network India, la table ronde entre les dirigeants du monde universitaire, du secteur privé et de la société civile examinera l’étendue des dommages causés à l’emploi des travailleurs migrants et suggérera ce qui doit être fait pour créer de nouveaux emplois.

Le panel de cette édition comprend le conférencier principal Meher Pudumjee (président de Thermax Limited); Rajiv Khandelwal (fondateur, Aajeevika Bureau), Manish Sabharwal (président, TeamLease), Radhicka Kapoor (fellow à l’ICRIER) et Deepak Mishra (professeur, JNU). La session sera animée par Udit Misra, rédactrice adjointe adjointe, The Indian Express.

