Session IE Thinc : Comment la force migrante de l’Inde peut-elle se forger une meilleure identité pour briser le piège de la vulnérabilité – Une feuille de route

L’Inde a un mélange de migration push et pull, a déclaré Radhicka Kapoor, membre de l’ICRIER. (Photo de dossier .)

Des milliers de migrants ont été contraints de marcher jusqu’à leurs villages – les images écrasantes de perte et d’impuissance totales au cours de la première et de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus ont fait passer le sort de la main-d’œuvre migrante de l’Inde dans le courant dominant. Avec l’amélioration de la situation, les problèmes des migrants et de leurs moyens de subsistance ont à nouveau perdu de l’attention. Thinc Migration, la série de webinaires en huit parties, par The Indian Express a ramené la question dans le courant dominant. Lundi, la cinquième édition de la série a vu un mélange d’orateurs d’estime. Ils ont abordé des questions du point de vue des entreprises, des universitaires et de la recherche. Meher Pudumjee (présidente de Thermax Limited), qui a commencé le webinaire, a parlé de son expérience de lancement d’une initiative qui aborde spécifiquement les problèmes des travailleurs. Qu’elle soit informelle ou contractuelle, la campagne unique de Pudumjee veut aider les migrants à mener une vie digne.

« Nous avons fait un début très, très modeste. En partenariat avec « Dasra » et d’autres entreprises partageant les mêmes idées à Mumbai, Pune et Ahmedabad, nous avons lancé une initiative appelée « Combat social ». Il œuvre pour une plus grande dignité et équité des travailleurs informels employés par l’industrie dans le secteur informel. Nous voulons intégrer l’idée qu’une entreprise responsable est égale à une entreprise prospère.

« L’initiative ‘SoCo’ a été lancée en septembre de l’année dernière. Avec l’aide de nos ONG partenaires, six domaines de résultats ont été identifiés qui sous-tendent la vulnérabilité de la main-d’œuvre informelle. Ce sont – un salaire décent, la sécurité sur le lieu de travail, la santé et la sécurité sociale, le règlement des griefs, la parité des sexes et enfin – des liens avec les droits.

Un voyage autonome, « SoCo » a commencé comme un projet pilote avec seulement 15 entreprises. Cela est maintenant passé à 160 entreprises, a déclaré Pudumjee. L’initiative aspire à s’adresser à un million de travailleurs répartis dans tout le pays, a-t-elle ajouté. « Il est temps pour les entreprises d’avoir la responsabilité de regarder au-delà de la croissance et des profits. Que ce soit notre peuple, la société ou le gouvernement. La nouvelle décennie commence avec plus d’inquiétude et de compassion », a déclaré Pudumjee dans son discours d’ouverture.

Ensuite, une approche académique. Sur la gravité des effets des migrants en Inde, en particulier en période de pandémie de coronavirus, le professeur Deepak Mishra de la JNU a déclaré que « le tout premier aspect pour comprendre ce problème est de s’éloigner de la description généralisée des migrants. Il faut regarder le groupe spécifique de migrants. Il existe des schémas de vulnérabilité spécifiques associés à chaque groupe de migrants. Sur ce que doivent faire les décideurs, le professeur Mishra a déclaré que le point de départ de toute politique est de considérer « la vulnérabilité non pas en termes de sa manifestation immédiate et lisible. Mais aller au-delà de cela et examiner l’inclusion structurelle qui crée, maintient et reproduit la vulnérabilité au fil des générations. Nous devons examiner la zone d’origine, le processus de migration et enfin ce qui peut être fait à destination. » Parlant d’une plus grande inclusion, le professeur Mishra a déclaré que si quelque chose peut être fait pour les migrants à l’origine, c’est-à-dire leurs villages où ils sont vus avec beaucoup de doute et à destination, c’est-à-dire les villes où ils sont considérés comme des étrangers, les vulnérabilités inhérentes et les problèmes se réduiraient dans une large mesure. Il a également déclaré que cela ne peut être fait que si nous avons une structure à plusieurs niveaux, une institution qui aborde spécifiquement la question de l’inclusivité.

Plus tard, Radhicka Kapoor (Fellow à l’ICRIER) a expliqué pourquoi exactement les gens migrent vers les villes. Kapoor a déclaré qu’en Inde, ce que nous voyons est une migration circulaire. Elle a également déclaré que par rapport à des économies telles que le Brésil, le Mexique et la Chine, l’échelle d’urbanisation de l’Inde est encore bien moindre. Elle a ajouté qu’il existe un lien clair entre la migration circulaire et l’augmentation de la main-d’œuvre du secteur informel. Elle a également parlé de la migration push and pull. Kapoor a souligné le fait que l’Inde a un mélange de migration push et pull. Cela signifie que les migrants sont soit attirés vers cet aspect de meilleures opportunités dans les villes, soit expulsés de leurs villages en raison du manque de travail approprié.

Manish Sabharwal (président de TeamLease) a déclaré qu’« il n’y a pas de pauvres. Il y a plutôt des gens dans de mauvaises conditions. Il a dit que l’Inde n’a pas de problème de chômage. Il a dit que le pays a le problème de la pauvreté. Il a déclaré que les tendances actuelles montrent clairement que « nous n’avons pas de pénurie de terres, de main-d’œuvre ou de capital ». Sabharwal a déclaré que l’Inde est aux prises avec la question des salaires. Il a souligné le fait que l’Inde doit faire plus pour faire de meilleures villes.

Cependant, Rajiv Khandelwal (fondateur, Aajeevika Bureau), n’était pas d’accord avec Sabharwal et a déclaré que ceux qui sont pris au piège de la dette n’ont vraiment pas le choix. Il a déclaré que les salaires journaliers avaient baissé de 20 à 30% en raison de la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que de nombreux travailleurs migrants indiens sont au bord du seuil de survie. Le fondateur d’Aajeevika Bureau a en outre déclaré que la composante de détresse de la migration devrait diminuer.

Bien qu’il y ait eu de nombreux désaccords, les trois principaux points clés qui ont fait l’objet d’un consensus général étaient – ​​la formalisation de la main-d’œuvre migrante ; les salaires et non les emplois sont le principal problème et le type d’urbanisation que l’Inde connaît actuellement. Comme l’a dit le professeur Mishra, “le droit d’avoir une vie digne est un minimum dans une démocratie”, presque tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut faire beaucoup pour les migrants si nous ne voulons pas voir les scènes déchirantes une seule fois. de nouveau.

