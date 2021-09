Sestao River remporte la victoire à domicile contre San Juan DKE (2-1)

19/09/2021 à 20h33 CEST

Les Rivière Sestao gagné 2-1 contre Saint Jean lors du duel qui s’est tenu ce dimanche à Las Llanas. Les Rivière Sestao Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Real Sociedad C par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le DKE de San Juan n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Rayo Cantabrie. Avec cette défaite, l’équipe de Pampelune s’est placée en dixième position à l’issue du match, tandis que le Rivière Sestao est septième.

La première mi-temps du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Gaizka martinez à la 21e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Sestaoarra, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Unai bujan à 88 minutes. Cependant, le DKE de San Juan couper les différences avec un objectif de Iriguibel quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant le duel sur le score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Rivière Sestao sauté du banc Aritz pascual, Huete, Unai bujan, Juste et Leiza remplacement Nestor, Goti, Dieng, Garaï et Zumalakarregui, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Mercier, Iriguibel, Arbeloa, Lalinde et Ezcurra, qui a sauté sur le terrain pour Unai albisu, Iñigo Burusco, Ezcurra, Recalde et Ander dufur.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ibon, Dieng, Zumalakarregui et Niwa par l’équipe locale déjà Lacomba par l’équipe de Pampelune.

Avec ce résultat, le Rivière Sestao il reste six points et le Saint Jean avec quatre pointes.

Lors du prochain match de la deuxième RFEF, les Rivière Sestao jouera contre lui Arènes de Getxo loin de chez soi et le DKE de San Juan affrontera le Les promesses d’Osasuna dans son fief.

Fiche techniqueRivière Sestao :Ibon, Zumalakarregui (Leiza, min.89), Niwa, Mateo, Bravo, Gaizka Martínez, Garai (Juste, min.89), Nestor (Aritz Pascual, min.65), Villar, Dieng (Unai Bujan, min.71) et Goti (Huete, min.71)DKE de San Juan :Alvaro Marín, Lezaun, Unai Albisu (Mercero, min.45), Iñigo Burusco (Iriguibel, min.59), Lacomba, Galeano, Oier Retegui, Ezcurra (Arbeloa, min.59), Aramburu, Ander Dufur (Ezcurra, min. 83) et Recalde (Lalinde, min.68)Stade:Las LlanasButs:Gaizka Martínez (1-0, min. 21), Unai Bujan (2-0, min. 88) et Iriguibel (2-1, min. 89)