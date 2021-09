Sestao River remporte la victoire contre Laredo en seconde période (2-0)

09/05/2021 à 20h30 CEST

Les Rivière Sestao remporté à domicile 2-0 leur premier match de la deuxième division RFEF disputé ce dimanche à Las Llanas. Après le résultat obtenu, l’équipe sestaoarra est sixième avec trois points et le Laredo quatorzième avec aucun point dans le casier après le match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Rivière Sestao, qui a su profiter de l’occasion et a réussi à ouvrir le score avec un but de Juste à 82 minutes. Par la suite, l’équipe à domicile a marqué, augmentant le score grâce à un but de Dieng peu avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin à la confrontation avec le score de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Rivière Sestao de Aitor Calle soulagé Goti, Juste et Huete pour Bravo, Unai bujan et Garaï, tandis que le technicien du Laredo, Chiri, a ordonné l’entrée de Parro et Ricky fournir Vinatea et Ivan Argos.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Leiza et Dieng, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Parro et avec du rouge à Borja.

Le lendemain, le second de la deuxième division RFEF, le Rivière Sestao jouera son match contre Real Sociedad C à domicile. Pour sa part, Laredo jouera dans son fief son match contre Les promesses d’Osasuna.

Fiche techniqueRivière Sestao :Ibon, Zumalakarregui, Niwa, Leiza, Bravo (Goti, min.67), Gaizka Martínez, Garai (Huete, min.89), Villar, Unai Bujan (Juste, min.76), Aritz Pascual et Jon ElorzaLaredo :Puras, Borja, Goñi, Chus Puras, Rasines, Alejandro Ibarrondo, Felipe, David, Santos, Iván Argos (Ricky, min.70) et Vinatea (Parro, min.70)Stade:Les plainesButs:Juste (1-0, min. 82) et Dieng (2-0, min. 90)