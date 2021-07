in

Setapp a été surnommé le Netflix des applications Mac avec sa bibliothèque sans cesse croissante d’applications accessibles pour un petit mois gratuit. Aujourd’hui, il lance une nouvelle collection d’applications de « travail à distance » avec Yak.

Le travail à distance a entraîné une demande croissante de solutions de productivité. La taille du marché mondial des logiciels de productivité devrait atteindre 99,2 milliards de dollars d’ici 2026 », a déclaré Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de Setapp. « Nous avons été ravis d’apprendre que l’équipe Yac a utilisé Setapp pour les aider à rester productifs tout en travaillant entièrement à distance sur leur plateforme. Aujourd’hui, nous sommes ravis de collaborer sur une solution commune qui aidera les équipes distantes du monde entier à améliorer leur productivité et à travailler avec succès.

Avec des milliers d’applications disponibles aujourd’hui, la recherche de la bonne solution peut être écrasante pour les utilisateurs. La mission de Setapp est d’aider les utilisateurs à réfléchir aux tâches qu’ils souhaitent accomplir plutôt que de s’inquiéter d’avoir à rechercher des applications », déclare Nikolay Savin, chef de produit principal chez Setapp. Notre collaboration avec Yac et le lancement de Collections est une étape cruciale vers la réalisation de cette mission. »

La nouvelle collection de « travail à distance » de Setapp comprend Newton, Bartender, Meeter, Paste, Filepane, Be Focused, ToothFairy, BetterZip, Gifox, Yoink, Ohtipi, Serenity, Backtrack, Sip et Yac. Serenity, Backtrack, Sip et Yac font leurs débuts sur Setapp pour la première fois.

Les collections Setapp sont des ensembles d’applications prédéfinis créés pour aider les clients à effectuer une tâche spécifique ou à résoudre un problème, comme résoudre des problèmes macOS courants, naviguer sur Internet en toute sécurité, s’organiser, etc. Toutes les applications des collections sont sélectionnées par une équipe de curation de la bibliothèque Setapp. Ce sont des versions pro complètes et toutes les futures mises à jour sont gratuites avec un abonnement Setapp. Il y a actuellement 16 Collections disponibles dans Setapp.

