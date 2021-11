Sete Benavides, bronze olympique à Londres neuf ans plus tard

11/12/2021 à 22:17 CET

Le Comité International Olympique (CIO) a finalement accordé aux Baléares Sète Benavides la médaille de bronze dans l’épreuve C1 200 des Jeux Olympiques de Londres, neuf ans après avoir terminé quatrième de cette épreuve.

La disqualification pour dopage du Lituanien Jevgenij shuklin (Il était deuxième), confirmé le 12 juin par le CIO après avoir rejeté l’appel présenté par le pagayeur de la Baltique, a provoqué un changement dans le tableau des médailles de l’épreuve, diffusée sur la chaîne de course Eton Dorney le 11 août 2012.

« La décision a été prise lors de la réunion d’aujourd’hui de la commission exécutive du Comité international olympique après la disqualification de plusieurs athlètes. Les résultats de leurs épreuves ont été ajustés en conséquence par les fédérations internationales concernées », a annoncé le CIO dans un communiqué, comme l’a rapporté le Fédération espagnole de canoë-kayak.

La Fédération Internationale (ICF) a certifié le bronze de Benavides après que Shuklin ait rendu la médaille et le diplôme. Ces changements accordent également de l’argent aux Russes Ivan Sthyl et n’affecte pas l’or que l’Ukrainien a pris Yuriy cheban.

Ainsi, l’Espagne ajoute vingt médailles à Londres 2012, dont quatre en canoë. David Cal a été argent en C1 1000, Saul Craviotto il a également terminé deuxième en K1 200 et Maialen Chourraut a remporté le bronze en slalom K1.

#OFFICIEL | 📑 Notre @seteebenavides est déjà BRONZE 🥉 dans @ Londres2012 🇬🇧‼ ️‼ ️ 1️⃣ª Médaille olympique pour le pagayeur des Baléares 👏 3️⃣ Les jeux @OlympicCh_es ont continué d’être le 🛶 sport 🇪🇸 avec le plus de️💪 ✍🏻 👉 https://t.co/eIlrUhvXQG#PiragüismoEspaña #SomosPalistas #JJOO pic.twitter.com/Llh4Dq4Art – Canoë Espagne (@RFEPiraguismo) 12 novembre 2021

À son tour, le canoë, grâce à ce bronze, est devenu le sport avec le plus de médailles de l’équipe olympique espagnole lors des trois derniers Jeux (la voile, avec 21, est le sport le plus récompensé).

A Rio 2016, il a remporté les médailles d’or de Chourraut (slalom K1), Marcus Cooper-Walz (sprint K1 10 000) et Saúl Craviotto-Cristian Torou (sprint K2 200), et le bronzage du sien Craviotto sur le K1 200 ; et à Tokyo 2020, il a ajouté les médailles d’argent de Chourraut (slalom K-1), Teresa Portela (sprint K-1 200) et le K-4 500 formé par Craviotto-Cooper-Carlos Arevalo-Rodrigo Germade.

Selon la Fédération espagnole, la disqualification de Shuklin et la sanction qui en résultera signifiera également qu’un Benavides Des bronzes lui sont attribués en C1 200 de la Coupe du monde 2014 et du Championnat d’Europe 2013.