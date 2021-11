Seth Curry et Maxey gardent les vainqueurs des Sixers grâce à 98-109 contre les Pistons

11/05/2021 à 05:18 CET

L’escorte Seth Curry a marqué 23 points, le gardien Tyrese Maxey a eu 20 ans et SLes ixers de Philadelphie ont battu 98-109 aux sans-abri Detroit Pistons.

Le pivot camerounais Joel Embiid a obtenu 19 points et neuf rebonds pour les Sixers, et le gardien Shake Milton a également marqué 16 points supplémentaires.

Les Sixers, qui ont joué pour la deuxième nuit consécutive, n’ont utilisé que huit joueurs.

L’attaquant turc Furkan Korkmaz (poupée) a été laissé de côté, tandis que l’ancien gardien des Pistons Tobias Harris est resté hors du jeu en raison des protocoles de santé et de sécurité de Covid-19.

L’attaquant Jeremi Grant a marqué 27 avec les Pistons, mais seulement cinq en seconde période. Le meneur recrue Cade Cunningham a réalisé un double-double de 18 points et 11 rebonds, ce qui n’a pas non plus empêché la défaite, la troisième consécutive et celle depuis le début de la saison (1-7).

Detroit a obtenu 22 points de Grant en route vers une avance de 66-63 à la mi-temps. Curry avait 18 ans.

Cunningham a battu le chronomètre des tirs du logo du court central avec 7:20 à jouer dans le troisième, son premier touché après avoir raté ses 18 premières tentatives de 3 points en carrière.

Maxey avait neuf points au troisième quart alors que les Sixers prenaient une avance de 82-86.

Les Pistons avaient 27,3 % (6 sur 22) de buts sur le terrain au cours de la même période. Philadelphie menait 82-97 avec 8:13 à jouerMais Cunningham a effectué quatre lancers francs et les Pistons ont réduit le déficit à 89-97.

Embiid a terminé la course avec un petit saut, et les Sixers ont converti deux revirements sur des paniers faciles de mettre le partiel 89-103 et 5:46 minutes à jouer.

Le pivot André Drummond, qui a disputé ses 591 premiers matchs NBA avec les Pistons, a été hué chaque fois qu’il touchait le ballon. Les trois rebonds d’Embiid en première mi-temps lui ont donné 3 000 au cours de sa carrière NBA.