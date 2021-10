Seth Curry se compare honnêtement à Stephen Curry

Les 76ers de Philadelphie ont battu les Thunder d’Oklahoma City 115-103 dimanche.

La clé de la victoire a été la contribution du tireur d’élite de Philly, Seth Curry. Il a finalement enregistré 28 points sur 7 tirs sur 10 pour la nuit.

Après coup, Seth a parlé aux médias et a révélé que ses explosions de notation étaient très différentes de celles pour lesquelles son frère, Stephen Curry, est connu.

« J’obtenais de bons coups », a déclaré Seth, selon ESPN. «Ce n’était pas comme si j’avais 18 dribbles, demi-terrain, 40 pieds. Ce n’était pas comme si j’étais sur une séquence de type Steph. Je trouvais de bons coups.

Au-delà de la simple recherche de bons coups, Seth a également réussi à tuer l’élan d’OKC lors d’une course tardive.

« Ils étaient sur une grosse course », a-t-il poursuivi. «Ça a été assez bruyant là-dedans pendant une seconde. Nous devions en quelque sorte arrêter la course. Une fois que nous avons cassé la presse, Tobias (Harris) m’a trouvé dans le coin et j’ai juste pris mon temps, j’ai posé mes pieds et j’ai tiré comme n’importe quel autre coup. Juste un de ceux dans lesquels vous entrez avec confiance, et c’était un gros coup de clôturer le match. »

En face, Stephen a terminé avec 27 points sur 9 tirs sur 23 dans une victoire contre les Kings de Sacramento. Les deux frères ont bien commencé cette saison.

Chose intéressante, ce fut un été de troubles pour la famille Curry. Les parents de Seth et Stephen, Dell et Sonya, ont brutalement annoncé leur intention de divorcer il y a quelques mois à peine. Des allégations vulgaires de tricherie ont suivi. Les enfants ont été obligés de prendre parti. C’était brutal.

Heureusement, il ne semble pas que Seth et Stephen vont laisser les malheurs de leur famille en dehors du terrain les déranger. Les deux frères devraient mener une fantastique campagne 2021-22. Qui aura finalement le meilleur ? Le temps nous le dira.

