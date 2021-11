Seth Curry vise à remporter le Triple Contest

Seth au curry continue de faire des pas de géant dans sa croissance en tant qu’acteur et le rôle principal qu’il joue dans 76ers de Philadelphie cela ne fait qu’augmenter votre statut. Le frère de Stephen a accordé une interview à Hoopshype dans laquelle, questionné par des illusions et des objectifs au niveau individuel, il révèle son envie d’être parmi les vainqueurs du Concours NBA Triplettes. « Je sens que j’ai l’obligation d’en gagner un pour imiter mon père et mon frère. J’irai dès que je pourrai désormais », a-t-il déclaré.

