Seth David Radwell : Les politiciens ont cessé de résoudre les problèmes, ils se disputent à la place

Les Américains ont perdu la capacité de s’entendre et de résoudre des problèmes, a déclaré vendredi l’homme d’affaires et auteur Seth David Radwell à Tucker Carlson dans l’émission “Tucker Carlson Today” de Fox Nation.

Radwell, auteur du récent livre « American Schism : How the Two Enlightenments Hold the Secret to Healing Our Nation », a déclaré qu’il avait la chance d’avoir une carrière florissante dans les affaires, mais il a remarqué ces dernières années que beaucoup ne voulaient pas discuter de politique parce que “ils avaient peur de la colère ou de la rancune des extrêmes.”

“Tout le monde a commencé à traiter la politique comme un troisième rail”, a-t-il déclaré à l’animateur Tucker Carlson.

Radwell a déclaré qu’en voyant le dialogue politique dans le pays s’effondrer et la vérité objective disparaître, il est devenu plus préoccupé. Cette prise de conscience l’a amené à prendre ce qu’il a appelé une interruption du travail pour rechercher les racines de la division aux États-Unis.

“J’étais convaincu que la division et le fossé que nous voyons aujourd’hui ont des racines, des antécédents dans la première partie de notre histoire”, a-t-il déclaré.

Radwell a noté que les Américains pensent souvent que les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui sont « uniques » ou que l’Amérique est plus divisée que jamais.

“Devinez quoi, le pays a été fondé sur un schisme, une division en deux théories des Lumières”, a-t-il déclaré.

Le cœur de son livre, a déclaré Radwell, est la façon dont les gens pensent et interagissent, en particulier lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes.

“Le monde des affaires résout les problèmes, c’est ce que nous faisons”, a-t-il déclaré. “Donc, ce qui s’est passé en Amérique, c’est que nous semblons ne pas résoudre les problèmes.”

Radwell a déclaré que la politique américaine avait renoncé à résoudre les problèmes et se contentait plutôt de discuter à leur sujet. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a plus de divisions maintenant que dans l’histoire.

“Notre pays a été construit sur des divisions. Nous avons toujours eu d’énormes divisions”, a-t-il déclaré. “Je me fiche de ce que vous pensez politiquement, mais je veux en entendre parler. Je veux entendre vos idées. Nous avons progressé en résolvant des problèmes et en faisant des compromis, et ce sont des gros mots aujourd’hui.”

Regardez la conversation complète de Tucker Carlson avec Seth David Radwell sur Fox Nation.

Nouveaux épisodes de “Tucker Carlson aujourd’hui” sont disponibles tous les lundis, mercredis, et vendredi exclusivement sur Fox Nation.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Allez à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.