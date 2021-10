Seth Gilliam brise la crise de foi de Gabriel ⋆ 10z viral

[WARNING: The following contains MAJOR spoilers for The Walking Dead Season 11, Episode 7, “Promises Broken.”]

Dans « Promises Broken », le père Gabriel (Seth Gilliam) a pris une décision choquante : il a choisi la miséricorde. Il a choisi de ne pas tuer un Reaper qu’il avait rencontré lors d’une mission de reconnaissance, même s’il avait promis à Maggie (Lauren Cohan) que s’il avait l’opportunité d’éliminer l’un des méchants, il le prendrait.

C’était un geste inattendu de la part de l’homme dont la foi en l’humanité et en Dieu ne cesse de diminuer ; l’homme qui a matraqué Mays (star invitée Robert Patrick) à mort et a tué un autre Reaper quelques épisodes plus tôt. Nous avons discuté avec Gilliam du choix de Gabriel d’épargner le Moissonneur religieux, si ses actions pourraient lui causer des problèmes plus tard (comme c’est souvent le cas) et si quelque chose pourrait faire croire à nouveau l’homme de Dieu.

Gabriel avait un tir clair sur ce Faucheur. Il a dit à Maggie que s’il avait un tir clair, il le prendrait. Mais il ne le fait pas. Pourquoi?

Je pense qu’il a été surpris de voir quelqu’un qui avait la ferveur pour communiquer avec Dieu qu’il avait l’habitude d’avoir. Je pense que cela a juste assombri le moment pour lui, de savoir si cette personne méritait de mourir ou non.

Était-ce la principale différence entre cela et l’incident de l’épisode 3, où il y avait l’autre Reaper que Gabriel tue ?

Ils sortaient juste d’une nuit de bataille, et alors que Gabriel retirait le pic à glace de sa jambe, il essayait de communiquer avec Dieu et essayait d’entendre la voix de Dieu et d’obtenir une direction de Dieu. Et il n’a rien entendu, alors il a pris les choses en main et a traqué quelqu’un qui essayait de tuer ses amis et a envoyé sa marque particulière de justice.

Je voulais aussi parler de cette phrase : « Dieu n’est plus là. Combien Gabriel croit-il vraiment cela ?

Je pense que dans une certaine mesure, à ce stade, Gabriel croit que Dieu n’est plus là. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu, il ne peut pas entendre la direction de Dieu, il ne peut pas voir la vision de Dieu.

Quand et pourquoi pensez-vous que l’attitude de Gabriel envers la survie et l’humanité a pris une tournure sombre ? Étaient-ce les Chuchoteurs ? Était-ce Mays ? Y a-t-il eu un incident incitatif ?

Je pense que c’était la guerre des Whisperer. Je pense que cela a eu un impact profond sur lui, de voir ce que les gens étaient capables de faire et de croire pour survivre. Je pense qu’il a perdu un peu de sa foi en l’humanité à cause de ses rencontres avec les Whisperers.

Cela a été une saison assez religieuse jusqu’à présent. Les Moissonneurs, en eux-mêmes, sont un groupe religieux. Qu’aurait à dire Gabriel à propos de leur religion ?

Gabriel n’approuverait pas. Pour Gabriel, lorsqu’il est pleinement ravi dans sa foi, il s’agit d’amour. Dieu est amour. Les Moissonneurs, pour Gabriel, représentent des aspects bien plus sombres et sinistres de la condition humaine. Ils parlent de cupidité et de répression.

À certains égards, ils utilisent presque leur foi comme une arme. Surtout Pape. Il semble justifier ses actes les plus sombres en disant : « Eh bien, c’était la volonté de Dieu. »

Oui. Comme l’ont fait de nombreux dirigeants à travers l’histoire du monde, ils ont pris leur foi et l’ont en quelque sorte déformée, pour se mettre au-dessus de la personne à côté d’eux, ce qui n’est pas de cela qu’il s’agit.

Cela me fait penser à la conversation de Gabriel et Aaron sur l’homme dont Gabriel a appris, qui lui a appris que la foi consistait à être là avec les gens et à se connecter avec eux.

Oui. Il s’agit de la connexion humaine et de la reconnaissance que nous recherchons tous la même chose et que nous sommes tous faits de la même chose. Personne n’est plus évolué qu’un autre. Personne ne mérite plus quelque chose que quelqu’un d’autre. Nous essayons d’être la somme de nos bonnes actions et de notre générosité envers notre prochain.

Maintenant, Gabe ne tue pas ce Reaper m’a rendu très nerveux. C’est le genre de spectacle où aucune bonne action ne reste impunie, et ce genre de décisions revient à mordre les personnages. Cette miséricorde pourrait-elle lui causer des problèmes plus tard ?

Cela pourrait tout à fait. Celui qui hésite est perdu, c’est quelque chose qui lui vient à l’esprit. Je pense que cela les met définitivement plus en danger, sans éliminer un autre membre des forces ennemies.

À mon avis, Gabriel a eu l’un des arcs de personnage les plus transformateurs de la série lorsque l’on considère où il a commencé et où il se trouve maintenant. Il y a eu plusieurs versions de lui. Quelle version de lui avez-vous préféré jouer ?

J’apprécie tout ce truc du « côté obscur de la lune » qu’il a en train de faire. Mais c’était aussi très amusant de jouer terrifié et effrayé alors que tout le monde semblait si fortifié et assuré de son objectif dans ce nouveau monde. Je pense qu’être le seul personnage qui a encore peur des marcheurs et des gens à une époque où tout le monde était apparemment si fort était amusant à jouer. Je ne pense pas que le public se souciait vraiment du genre de rappel de ce que nous pourrions être – je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens étaient si en colère contre Gabriel. Je pense qu’au fond, plus de gens auraient eu la réponse de Gabriel qu’ils n’auraient eu celle de Rick [Andrew Lincoln] ou chez Michonne [Danai Gurira] réponse au monde qui s’effondre autour d’eux. Je pense que les gens se disaient : « Je ne veux pas voir ça ! Je veux me voir comme le héros !

Depuis le début de la saison, Gabriel s’est en fait porté volontaire pour cette mission. Et il y avait ce regard que Rosita (Christian Serratos) lui a lancé, et on pouvait dire qu’elle n’était pas contente. Qu’est-ce qui l’a motivé à faire ça, plutôt que de rester avec Rosita et bébé Coco ?

Je pense qu’après la guerre des Whisperer, cela a eu un impact profond sur le père Gabriel et il voit qu’il est plus capable qu’avant d’être un leader. Cela signifie prendre le contrôle, prendre les rênes, aller là-bas et vous mettre en danger d’abord, avant les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez. Il est d’avis que « si je peux aller là-bas et affronter cela et l’abattre, cela les protégera plus que si je traînais et leur disais où se cacher lorsque l’ennemi se présenterait à nos portes. »

Gabriel fait partie d’un groupe d’élite de personnages de Walking Dead qui ont survécu à leurs homologues de la bande dessinée. Cela vous rend-il jamais nerveux ?

Chaque script qui sort me rend nerveux, à cause de cela. Parce que tout est possible, et nous sommes en territoire inconnu avec ce personnage, dans ce scénario, à ce stade. Pour moi, en tant qu’acteur, chaque fois que je reçois une notification indiquant que j’ai un message ou un appel de [showrunner] Angela Kang, je me dis : “Eh bien, ça y est. Ce fut une balade amusante. [Laughs]

Si Gabriel et ce Faucheur se retrouvaient à nouveau face à face, ferait-il le même choix ?

Je pense que s’ils se retrouvaient face à face, je pense qu’il voudrait probablement comprendre ce qui fait que cet homme croit encore.

Prévisualisez pour moi ce qui s’en vient dans la finale de la mi-saison – et au-delà – si Gabriel a la chance d’y survivre !

Vous savez, cela peut sembler être une dérobade, mais je ne m’en souviens pas vraiment. Nous avons fait tellement de choses, et c’était il y a des mois. [Laughs] Je vieillis juste !

Je vais terminer là-dessus, alors. Gabriel, en ce moment, est à un endroit où il semble que sa foi est très ébranlée. Que faudrait-il pour qu’il soit à nouveau à l’aise dans sa foi ?

Je pense qu’il faudrait voir un acte de gentillesse d’une source inhabituelle pour que Gabriel commence à se reconnecter à sa foi et à sa croyance dans les gens. Je pense que voir de la gentillesse ferait ça.

The Walking Dead Saison 11, dimanches, 9/8c, AMC