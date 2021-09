Seth Green s’adresse si Howard The Duck est dans Guardians Of The Galaxy Vol. 3 ⋆ 10z viral

L’un des personnages récurrents les plus improbables du MCU doit être Howard the Duck. Grâce à ses camées dans diverses propriétés de Marvel Studios, Howard est passé de la star de l’un des films les moins bien notés de tous les temps – Howard le canard de 1986 – à apparaître dans le plus grand film numéro un de l’histoire, Avengers: Fin de partie. Depuis, il a fait des apparitions dans deux Et si… ? épisodes. Mais quelle est la prochaine étape pour Howard ? Le verrons-nous dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3?

C’est ce que ComicBook.com a demandé à l’acteur de la voix de Howard, la star de Family Guy Seth Green, dans une interview. En tant que vieux copain du réalisateur James Gunn, le site s’est demandé si Green avait déjà été invité à représenter son personnage dans le trio de 2023. Cependant, l’acteur d’Austin Powers a révélé qu’il est actuellement aussi dans le noir que les fans.

“Je ne sais pas si Howard en fait partie”, a déclaré Green. “Je n’ai rien entendu à ce sujet.”

Green sait quelque chose sur le film que nous ne savions pas, ou ne savions pas, avant qu’il ne lâche la mèche. La star a expliqué que Guardians 3 sera “l’histoire des sœurs”, promettant que le troisième film de la saga cosmique serait centré sur la relation fracturée entre les filles de Thanos, Gamora et Nebula.

Cliquez pour zoomer

« Je n’en sais rien… » conclut-il. “Je ne serais pas blessé si Howard n’était pas un personnage central de l’histoire des sœurs.”

Fans de Howard the Duck, ne soyez pas découragés simplement parce que Green n’a pas encore entendu parler de Guardians 3 par Gunn. En tant qu’interprète vocal, il n’a pas nécessairement besoin de faire partie du processus de réalisation si tôt, donc Green pourrait bien enregistrer un caméo plus tard. Ce serait amusant si Howard pouvait enfin avoir un rôle plus important la prochaine fois, mais au moins Et si…? a élargi son personnage – avec l’épisode d’aujourd’hui de la série animée le voyant même se marier !

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est actuellement en phase de pré-production mais devrait commencer le tournage avant la fin de l’année. Il devrait sortir en salles en mai 2023.

