Seth MacFarlane et les acteurs et l’équipe d’Orville célèbrent la saison 3 et terminent enfin la production

Tout comme de nombreuses émissions au cours de la dernière année, The Orville a fait face à plusieurs revers lors du tournage de la saison 3. Alors qu’au début, la série devait être diffusée sur Hulu fin 2020, grâce à un arrêt de COVID autour d’Hollywood, ce n’était pas le cas . Et puis au début de l’année, de nombreux spectacles ont subi un nouveau retard juste après les vacances, dont The Orville. Après ce qui semblait être une éternité, la troisième saison a finalement commencé à tourner et a maintenant terminé la production.