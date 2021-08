Seth MacFarlane plaisante sur la tricherie sur Fox avec NBC, mais Family Guy pourrait-il jamais déménager?

Pourquoi Family Guy pourrait théoriquement quitter Fox

Lorsque 2020 a commencé, Seth MacFarlane a signé un accord de production global de cinq ans à neuf chiffres avec NBCUniversal, l’éloignant de l’accord de 20th Century Fox TV qu’il avait maintenu pendant des années et des années. Depuis lors, il a mis en place plusieurs projets différents avec le studio, notamment le pitch catastrophe organisé par Bill Nye The End Is Nye, le drame de science-fiction Skywatch, les redémarrages de Smokey and the Bandit et Revenge of the Nerds et une adaptation télévisée de son film à succès Ted, entre autres. Donc, théoriquement, si les bons dirigeants apposent leurs signatures sur les bons morceaux de papier, il est possible que MacFarlane puisse transférer sa série animée grivois vers Peacock chaque fois que cela est contractuellement possible.