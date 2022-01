Seth Meyers annule une semaine entière de spectacles de fin de soirée après avoir été testé positif pour COVID-19

Seth Meyers a été testé positif pour COVID-19 et a maintenant annulé toutes ses émissions de la semaine. L’animateur de Late Night a tweeté la mauvaise nouvelle mardi, bien qu’il ne soit pas clair quand il a passé son test ou obtenu les résultats. Meyers a laissé entendre que le spectacle serait de retour d’une manière ou d’une autre lundi, même s’il doit être un peu différent.

« La mauvaise nouvelle, c’est que j’ai été testé positif pour COVID (merci, 2022 !) », a tweeté Meyers. « La bonne nouvelle, c’est que je me sens bien (merci les vaccins et le rappel !) Nous annulons le reste des spectacles cette semaine, alors connectez-vous lundi prochain pour voir quel endroit sympa nous allons essayer de faire passer pour un studio !!! » Les fans ont laissé des commentaires favorables sur le post de Meyers, et certains se sont demandé s’il se sentirait assez bien pour se produire d’ici lundi. Sinon, ils se sont demandé s’il y avait un plan en place pour un hôte de remplacement.

La mauvaise nouvelle c’est que j’ai été testé positif au COVID (merci 2022 !) la bonne nouvelle c’est que je me sens bien (merci les vaccins et le rappel !) endroit cool, nous allons essayer de faire passer pour un studio !!! – Seth Meyers (@sethmeyers) 4 janvier 2022

« Oh non !!! J’espère que vous n’aurez pas de mauvais symptômes et que vous continuerez à vous sentir bien ! Reposez-vous et attendons votre retour avec impatience », a écrit un fan. Un autre a ajouté : « Seth… lundi prochain, ce n’est pas dix jours. Je sais ce que le CDC a dit, mais vous êtes un millionnaire avec tout un personnel qui pourrait être exposé. Veuillez prendre les dix jours complets de congé », tandis qu’un troisième a écrit : « Est-ce que cela signifie le retour du capitaine de vaisseau ? Je vous souhaite un retour rapide vers Covid négatif ! »

Meyers n’est que l’une des dernières victimes de la flambée de COVID-19 résultant de voyages de vacances aux États-Unis. La vue. En dehors de l’industrie du divertissement, certaines statistiques sont pires qu’elles ne l’étaient avant que les vaccins ne soient disponibles. Selon les dernières nouvelles de CNBC, les États-Unis ont signalé lundi un million de nouveaux cas record en une seule journée.

S’appuyant sur les données de Johns Hopkins et du département américain de la Santé et des Services sociaux, le point de vente a signalé qu’il y a actuellement environ 98 000 Américains hospitalisés avec COVID-19. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à la semaine dernière et correspond presque à la hauteur de la vague de la variante Delta, qui était de 103 000 hospitalisations. Le pays fait en moyenne environ 1 200 décès par jour dus au virus, avec un nombre total de morts de 827 748.

Face à ces chiffres, les responsables de la santé publique préconisent toujours la vaccination d’abord et avant tout comme moyen de protection, mais les premières études auraient montré que les vaccins disponibles sont moins efficaces contre la variante omicron. Il peut également provoquer des infections moins graves, mais il y a d’autres préoccupations à prendre en compte, telles que la possibilité que cela offre au virus de muter davantage. Pour les dernières informations sur la pandémie, visitez le site Web du CDC.