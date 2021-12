Seth Meyers déchire Trump pour l’échec du rallye du week-end

Alors qu’il n’est plus en campagne électorale, Donald Trump est toujours désespéré d’être devant ses partisans. Et cette fois-ci, il pourra peut-être en tirer un peu d’argent. Ainsi, l’ancien président organise une série d’apparitions avec Bill O’Reilly.

Photo de Rick Diamond/. pour Bud Light

Ces événements ont commencé en Floride ce week-end. Et Trump a été humilié lorsque la fréquentation était si faible que des sections de l’arène ont dû être fermées. Seth Meyers a déchiré Trump hier soir non seulement pour la présence, mais aussi pour certaines affirmations insensées qu’il a faites lors de l’événement.

Meyers a joué un clip de l’ancien président affirmant :

« Vous savez, Thomas Jefferson, il a gardé Georgia, il ne l’a pas renvoyée. Il y a eu un différend. Écoutez, écoutez, le grand État de Géorgie est incapable de calculer correctement ses voix. Thomas Jefferson était assis là où était Mike. Juste là où était Mike. Tu sais ce qu’il a dit ? Écoutez, écoutez, nous garderons les votes de l’État rouge – il ne les a pas renvoyés à la législature. Non. Tout ce que je voulais, et beaucoup de gens voulaient que Mike fasse, c’était renvoyer ça. Voir également

« Je dirai ceci, il est le seul que j’ai jamais vu faire un épisode de » Drunk History « , sobre comme la pierre », a fait remarquer Meyers. « Je veux dire, c’est comme regarder un patient amnésique errer sur scène pendant une représentation d’Hamilton ! »

Trump faisait référence à une théorie du complot républicaine à laquelle Jefferson s’est mêlé lors des élections de 1800. Ce n’est pas vrai et vous pouvez lire l’histoire complète ici.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

Lien source

La publication Seth Meyers Rips Trump For Weekend Rally Failure est apparue en premier sur 10z virale.