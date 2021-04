Seth Meyers éviscère absolument Kayleigh McEnany ⋆ .

Après un passage controversé en tant que secrétaire de presse de Donald Trump, Kayleigh McEnany apparaît maintenant sur Fox News et critique Joe Biden pour beaucoup moins que son ancien patron ne l’a jamais fait.

Photo par Alex Wong / .

De nombreux membres de l’administration de Donald Trump sont désespérés de réhabiliter leur réputation. Kellyanne Conway était sur American Idol aux côtés de sa fille. Ses enfants et leurs conjoints essaient de se lancer en politique.

Mais le moyen le plus simple de voir les anciens flaks de Trump est de regarder Fox News. Stephen Miller fait des apparitions régulières. Et Kayleigh McEnany a en fait été embauchée par la chaîne pour donner des prises quotidiennes. Cependant, tout le monde n’apprécie pas ces prises. Lors de son émission du mercredi soir, Seth Meyers a démonté l’ancien attaché de presse.

“Je veux dire, nous venons de traverser quatre ans de menteurs de conneries essayant de nous convaincre que la réalité n’est pas la réalité”, a commencé Meyers. «Ils étaient comme des hypnotiseurs, sauf qu’au lieu d’une montre de poche, ils utilisaient une boulette de viande sur une ficelle.

L’hôte a poursuivi:

«Alors, comment l’hypnose des boulettes de viande sur environ 50 pour cent du pays? En fait, si les hypnotiseurs de merde veulent toujours être à la télévision en train de mentir pour gagner sa vie, comme l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, qui a eu assez de pudeur pour aller sur Fox hier et critiquer Joe Biden pour avoir prétendument enflammé les tensions en suggérant gentiment qu’il le ferait. être bon si le jury a convenu que le meurtre devrait, en fait, être illégal. »

Meyers a conclu: «Bien sûr, nous ne voudrions pas qu’un président attise les tensions. Pour qui as-tu encore travaillé? Oh, c’est vrai. Lance-flammes du président. Mais, bien sûr, Biden est celui qui enflamme les tensions. Je veux dire, que va-t-il faire ensuite? Rassembler un groupe d’insurgés violents habillés comme des loups-garous et des cos-joueurs de Call of Duty au Capitole et leur dire de se battre? Alors que ses pâtes-gobelin sans cou d’un avocat réclament un procès par combat?