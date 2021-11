Seth Meyers révèle que lui et sa femme Alexi ont eu une petite fille il y a 10 semaines

L’animateur de Late Night Seth Meyers a récemment révélé que lui et sa femme Alexi avaient accueilli une petite fille il y a 10 semaines. Lors de l’émission de jeudi, Meyers a invité sa famille à célébrer Thanksgiving avec lui et, lors d’un clip vidéo à domicile, il a partagé la première image du nouveau bébé. Dans la vidéo, les fils de Meyers, Ashe, 5 ans, et Axel, 3 ans, ont été vus déguisés en adorables petites dindes, ainsi que leur chien de famille qui était en costume de pèlerin.

Au fur et à mesure que le clip tournait, les fans ont pu voir la grande surprise : la nouvelle petite fille de Meyers. « Nous en avons eu un autre, les gars ! » s’est exclamé l’ancienne star de Saturday Night Live. « C’est il y a 10 semaines, ma femme a donné naissance à une petite fille, et j’ai l’impression qu’il est juste que vous disiez à tout le monde quel est son nom. » La mère de l’animatrice de talk-show de fin de soirée, Hillary, s’est ensuite exclamée : « Oh, mon Dieu, elle s’appelle Adelaide – Addie – d’après ma mère. » Elle a ajouté: « Je savais, connaissant Seth et Alexi, ça devait commencer par un A, ça devait être un nom sympa, et je sais ce que la famille signifie pour eux tous. »

.@SethMeyers a pour tradition annuelle d’habiller ses enfants en costumes de Thanksgiving. Cette année n’a pas fait exception — avec une surprise spéciale. pic.twitter.com/Ijcht2f8Cl – Tard dans la nuit avec Seth Meyers (@LateNightSeth) 26 novembre 2021

Notamment, 2021 a été une année intéressante pour les annonces de bébés en fin de soirée. En plus d’annoncer la naissance de son nouveau bébé sur Late Night, il a également tenu la première interview avec son ami proche John Mulaney – qui va bientôt être papa – après son séjour en cure de désintoxication. Mulaney et Meyers ont révélé au cours de l’entretien que Meyers avait fait partie de l’intervention qui a convaincu Mulaney de suivre un traitement pour toxicomanie. Mulaney a même crédité Meyers comme étant une grande partie de la raison pour laquelle il est devenu sobre.

Le rassemblement émotionnel comprenait apparemment un certain nombre d’amis célèbres de Mulaney, car il l’a décrit comme « comme un We Are The World de comédiens alternatifs de plus de 40 ans. Tant de gens drôles et personne n’a fait de morceaux tout le temps ». Mulany et Meyer ont également discuté de la participation de leur collègue alun SNL Fred Armisen à l’intervention. Meyers a déclaré: « Je pense que vous connaissez la gravité de la situation lorsque Fred Armisen ne fait pas grand-chose. »

Mulaney a révélé plus tard que lui et l’actrice Oliva Munn, avec qui il avait commencé à sortir après la cure de désintoxication, étaient enceintes de leur premier enfant. « Puis au printemps, je suis allé à Los Angeles et j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia », a déclaré le comédien, révélant enfin que Munn est actuellement enceinte. « Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable, et nous allons avoir un bébé ensemble. »