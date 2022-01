Seth Meyers se réjouit de l’interdiction de Twitter de Marjorie Taylor Greene

Seth Meyer avait de bonnes nouvelles à célébrer lorsqu’il est revenu de sa pause de vacances, se réjouissant de la décision de Twitter de suspendre définitivement le compte personnel de Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Après avoir qualifié les membres du Parti républicain de « imprudents et déséquilibrés », Meyers a noté que le « cinglé d’extrême droite » Greene avait menti à plusieurs reprises sur le vaccin Covid-19 et avait même appelé à un « divorce national ».

« Quelle est, je suppose, la suite de National Velvet ? » Meyers a plaisanté lundi soir.

« Comment fonctionnerait un divorce national ? Qui obtiendrait la Maison Blanche ? Qui paierait la pension alimentaire ? Qui obtiendrait la garde d’Eric ? Ce serait probablement juste les deux côtés qui le pousseraient d’avant en arrière: « C’est un républicain, alors il devrait aller avec vous. » « Mais c’est un New-Yorkais, alors il devrait vous accompagner ! »

Meyers a ensuite frappé Greene pour avoir tweeté un « mensonge vraiment dépravé sur les démocrates et Covid ».

L’hôte l’a spécifiquement critiquée pour avoir déclaré: « Tout l’effort devrait être concentré sur les traitements vitaux et le retour à la vie normale, grande ouverte, pas de masques, pas de mandats, pas de discrimination et des traitements vitaux largement disponibles. »

« Nous voulons tous revenir à la normale ! C’est vous qui voulez vivre avec ce cycle sans fin de misère et de mort, et laisser un virus respiratoire hautement contagieux ravager le pays. Ce n’est pas normal », a-t-il déclaré. « Le reste d’entre nous veut juste ralentir la propagation du covid et revenir à quelque chose qui est en fait normal. »

Notant que Greene a été exclu de Twitter en raison de la publication répétée de fausses informations sur Covid-19, Meyers a souligné les avantages de l’interdiction des politiciens de la plate-forme.

« Peu importe ce que vous pensez de l’éthique de chasser les politiciens de Twitter, c’est juste une énorme amélioration de la qualité de vie », a-t-il craqué. « Comme lorsque Trump a été expulsé de Twitter. Essayer de vivre dans un monde où des gens comme Trump et Greene crient constamment à la folie [expletive] sur Twitter, c’est comme essayer d’avoir une conversation avec un ami dans la rue à côté d’un marteau-piqueur.

Regardez ci-dessus, via NBC.

