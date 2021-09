Seth Rogen conviendrait parfaitement à Don’t Look Up. Il va sans dire qu’il a du talent, et le voir côtoyer Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep serait formidable. Du côté positif, Rogen, Jonah Hill et Adam McKay sont tous dans le même univers de collaborateurs et remontent assez loin, donc ils travailleront probablement à nouveau ensemble à l’avenir.