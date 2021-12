Adele est de retour et meilleure que jamais avec son nouvel album 30, et la chanteuse a fait son grand retour avec une spéciale télévisée, Adele One Night Only. L’émission spéciale comportait une interview approfondie d’Oprah Winfrey, ainsi qu’un concert de ses plus grands succès et de nouvelles chansons. Le concert avait de nombreux invités célèbres, comme Leonardo DiCaprio, Drake, Ellen DeGeneres et Chrissy Teigen, et un caméo de célébrité inattendu était Seth Rogen.

Rogen était assis au premier rang avec sa femme, l’écrivain Lauren Miller, et personne n’était plus confus à propos de cette place d’honneur que le comédien lui-même. Dans une nouvelle interview avec Jimmy Fallon, Rogen a admis qu’ils n’avaient aucune idée de l’ampleur du concert ou du fait qu’il serait télévisé et a fait l’erreur d’être très haut avant le spectacle. « La première personne que je vois est Oprah Winfrey », a déclaré Rogen à Fallon. « Et je me suis dit ‘Oh non, je pense que c’est un grand spécial télévisé.' »

.@SethRogen s’est accidentellement défoncé pour le concert spécial d’Adele à la télévision. #FallonTonight pic.twitter.com/O9y7crup6g – Le spectacle de ce soir (@FallonTonight) 2 décembre 2021

« Et puis moi et ma femme nous nous sommes dit ‘OK, peut-être [we can] se faufiler dans l’arrière-plan ? Vous savez, comme si nous allions simplement nous asseoir à l’arrière et tout va bien « , a poursuivi Rogen. « Nous ne sommes pas équipés mentalement pour faire cela en ce moment. Alors nous montons au bureau, ils nous donnent nos billets et nos numéros de siège sont littéralement 1A et 1B. Et je me dis ‘Oh, non ! Cela semble proche ! »

Cela a permis au couple d’essayer de rester ensemble pendant que les caméras étaient pointées directement sur eux. « Tout le temps, j’ai juste essayé d’avoir l’air cool, ce qui n’est pas une pensée saine à avoir », a déclaré Rogen. « Et pour moi à Adele – c’était difficile pour moi d’avoir l’air cool parce que je suis mal à l’aise. Je suis trop proche. » Cette décision de siège a également déconcerté Rogen car il y avait « tellement de personnes plus célèbres que moi ici qui devraient être assises là où je suis assis ».

« Et je pouvais juste les sentir insultés parce que j’avais une si bonne place. J’étais devant Drake ! Il n’y a pas de monde où je devrais être devant Drake », a-t-il noté, expliquant qu’il était également devant DeGeneres et Kris Jenner. « J’ai l’impression que Leonardo DiCaprio est derrière moi en pensant : ‘Est-ce que Seth Rogen a écrit ‘Rolling in the Deep ? Est-ce pour ça qu’il est si proche ?' »

Rogen a expliqué qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle ils avaient obtenu de si bons sièges. « Je n’ai jamais rencontré [her] », a déclaré Rogen. « Je ne connais pas Adele ! Adèle, [if] vous regardez ça, pourquoi avez-vous fait ça ? » L’émission spéciale a obtenu 9,9 millions de vues lors de sa diffusion le 14 novembre, ce qui en fait l’émission spéciale de divertissement la plus regardée depuis les Oscars 2020, a rapporté Variety. « Je pense que c’est la plus populaire chose dans laquelle j’ai jamais été de toute ma vie », a conclu Rogen. « Par exemple, il y a des gens que je connais qui n’ont pas regardé mes cinq derniers films qui m’ont envoyé des textos, en me disant: » Tu étais incroyable à ce concert d’Adele. Ça avait l’air incroyable !' »