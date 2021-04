Comme l’explique le post, Emma Watson n’a pas «pris d’assaut le plateau» de This Is The End lors du tournage d’une scène. Seth Rogen a déclaré que la scène particulière qu’elle avait décidé de ne pas faire avait «radicalement changé» par rapport à ce qu’elle avait initialement accepté. Comme Rogen s’en souvient, Watson a parlé de la «position inconfortable» dans laquelle il pense l’avoir placée, et il était très heureux et impressionné qu’elle en ait parlé.